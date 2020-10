Virgil van Dijk valt vier dagen voor duel met Ajax uit na charge

Zijn deelname aan de Merseyside Derby is zaterdagmiddag van korte duur geweest voor Virgil van Dijk. De centrale verdediger van Liverpool moest zich al na elf minuten laten wisselen na een charge van Everton-doelman Jordan Pickford. Het is nu de vraag of Van Dijk woensdag alweer fit is, als Liverpool tegen Ajax speelt in de Champions League.

Het incident waarbij Van Dijk geblesseerd raakte vond plaats aan de zijkant van de vijandelijke zestien. De verdediger was mee naar voren gegaan bij een corner en werd vervolgens getorpedeerd door Pickford. De VAR boog zich daarop nog over het incident, maar besloot niet in te grijpen.

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

In Engeland spreekt men schande van het besluit van arbiter Michael Oliver om Pickford niet tenminste een gele kaart te geven. Een strafschop voor Liverpool behoorde niet tot de opties, daar de videoarbitrage beoordeelde dat er sprake was van buitenspel in de aanloop naar het incident.

Liverpool stond op het moment dat Van Dijk zich moest laten wisselen al met 0-1 voor door een doelpunt van Sadio Mané. Na negentien minuten spelen nam Michael Keane echter de gelijkmaker voor zijn rekening, waardoor het momenteel 1-1 is.