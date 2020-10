Georginio Wijnaldum begint op de bank na 7-2 nederlaag

Liverpool ging in de laatste wedstrijd voor de interlandonderbreking met 7-2 onderuit tegen Aston Villa en zaterdagmiddag staat er meteen een nieuwe uitdaging op het programma voor the Reds. Stadsgenoot Everton is namelijk de tegenstander in de Merseyside Derby en manager Jürgen Klopp voert vier wijzigingen door in zijn basiself. Georginio Wijnaldum is een van de spelers die genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Naast de Oranje-international zijn ook Naby Keïta, Joe Gomez en Diogo Jota uit de basiself verdwenen ten opzichte van het team dat hard onderuitging in Birmingham. Hun plekken worden ingenomen door Joël Matip, Thiago Alcántara, Jordan Henderson en Sadio Mané. Wijnaldums landgenoot Virgil van Dijk hoort wel bij de basiself.

Carlo Ancelotti heeft bij Everton de van fysieke ongemakken herstelde André Gomes en Allan terug. De rentree van de twee middenvelders in de basiself gaat ten koste van Tom Davies en Gylfi Sigurdsson. The Toffees wonnen hun laatste Premier League-wedstrijd met 4-2 van Brighton & Hove Albion.

Everton gaat de derby in als de ongeslagen koploper van de Premier League, met twaalf punten uit vier wedstrijden. Liverpool bivakkeert momenteel op de vijfde plek, met negen punten uit vier duels. De manschappen van Klopp hebben overigens een drukke week voor de boeg, met woensdag het bezoek aan Ajax in de groepsfase van de Champions League. Volgende week zaterdag staat alweer de volgende Premier League-ontmoeting met Sheffield United op het programma.

Opstelling Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Doucouré, Allan, André Gomes, Rodríguez, Calvert-Lewin, Richarlison.

Opstelling Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Mané, Salah, Firmino.