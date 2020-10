Feyenoord profiteert mee van late Premier League-transfer

Terence Kongolo maakte vrijdag vlak voor de deadline de overgang van Huddersfield Town naar Fulham en deze deal is ook goed nieuws voor Feyenoord. De Rotterdammers kunnen enkele tonnen bijschrijven na de transfer van de 26-jarige verdediger, die eerder al op huurbasis voor the Cottagers speelde.

De promovendus betaalt nu een bedrag van minimaal 4,5 miljoen euro voor Kongolo en deze som kan middels bonussen nog oplopen tot een kleine 8 miljoen. Doordat Kongolo tien jaar in de jeugd van Feyenoord speelde en ook vijf jaar deel uitmaakte van de hoofdmacht, profiteert zijn oude werkgever mee dankzij de te betalen solidariteitsbijdragen.

Feyenoord Transfermarkt rekent voor dat de Rotterdammers in ieder geval ruim 220 duizend euro tegemoet mogen zien na de permanente overgang van Kongolo naar de Premier League. Als aan alle bonusvoorwaarden wordt voldaan, ontvangt Feyenoord bijna 390 duizend euro voor zijn jeugdexponent.

Fulham wordt de vierde permanente werkgever voor Kongolo, die Feyenoord in 2017 verliet voor een avontuur bij AS Monaco. De club uit de Ligue 1 verhuurde hem echter alweer snel aan Huddersfield Town, dat hem in 2018 definitief inlijfde. Na zestig wedstrijden in de hoofdmacht van the Terriers mag hij het nu de komende jaren laten zien bij Fulham.