‘Ik wilde die deal kapen, Manchester United bood meer dan Real Madrid’

David Moyes werd zeven jaar geleden bij Manchester United binnengehaald als de opvolger van Sir Alex Ferguson. De Schot beleefde echter een teleurstellende periode op Old Trafford, waarin hij niet de spelers kreeg die hij wilde hebben, pijnlijke nederlagen leed en negen maanden na zijn aanstelling alweer de laan uit werd gestuurd. Zo had Moyes graag Gareth Bale verwelkomd als zijn eerste aanwinst bij Manchester United, maar de Engelse grootmacht slaagde er uiteindelijk niet in om Real Madrid af te troeven.

“Gareth Bale was waarschijnlijk de eerste naam waar ik aan dacht toen ik de baan kreeg. Ik zag Bale als een Manchester United-speler. Hij was het juiste type speler”, blikt Moyes, die zondag met West Ham United tegenover het Tottenham Hotspur van Bale staat, terug in de Engelse pers. “Manchester United heeft een geweldige historie wat betreft vleugelaanvallers, van George Best tot Ryan Giggs en iedereen die daar tussenin heeft gezeten.”

“Ik wilde dat Bale mijn eerste aankoop zou worden bij Manchester United. Hij was echter al enige tijd in gesprek met Real Madrid. Ik probeerde die deal te kapen, ik heb geprobeerd om hem over te halen. Manchester United bood meer dan Real Madrid, we hebben de speler zelf ook meer geld geboden”, gaat Moyes verder. “We hebben er alles aan gedaan om hem binnen te halen.”

“We hadden zelfs een helikopter klaarstaan op het trainingscomplex om hem heen en weer te vliegen. We dachten dat we een kans maakten. Hij koos echter voor Real Madrid en hij heeft een geweldige beslissing genomen, aangezien hij nu vier keer de Champions League heeft gewonnen. Hij heeft een geweldige carrière”, sluit de huidige manager van West Ham United af.