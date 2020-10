Bruno Fernandes maakt mogelijk toptransfer naar LaLiga

AS Roma wil de directie verder uitbreiden. Umberto Gardini en AC Milan-icoon Zvonimir Boban zijn in beeld voor een verbindingsrol tussen de clubleiding en de selectie. (Corriere dello Sport)

Watford heeft vrijdag een laat bod van Crystal Palace op Ismaïla Sarr afgewezen. The Eagles hadden ruim 27 miljoen euro over voor de aanvaller. (Daily Mail)

De Spaanse grootmachten gaan mogelijk proberen om de spelmaker over te nemen van Manchester United.

Rolando Aarons was vrijdag nog hard op weg naar Huddersfield Town. De overgang van de aanvaller van Newcastle United ging uiteindelijk niet door omdat het papierwerk niet op tijd rond was. (Shields Gazette)

Juventus gaat volgend jaar opnieuw werk maken van de komst van Houssem Aouar. De al aan Olympique Lyon verhuurde Mattia De Sciglio zou een rol kunnen spelen in een eventuele deal. (Tuttosport)