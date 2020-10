‘Tonny Vilhena heeft mij veel goede verhalen verteld over Feyenoord’

Feyenoord haalde een paar weken voor het sluiten van de transferperiode met Uros Spajic zijn gewenste centrale verdediger binnen en de 27-jarige Serviër heeft inmiddels zijn eerste wedstrijd namens de Rotterdammers achter de rug. De van FK Krasnodar gehuurde centrale verdediger maakte tegen Willem II een prima indruk en lijkt zondag tegen Sparta Rotterdam opnieuw de kans te krijgen van trainer Dick Advocaat.

De verdediger vertelt zaterdag in gesprek met de NOS zich al goed op zijn plek te voelen bij zijn nieuwe werkgever: “Feyenoord heeft echt aangetoond mij te willen hebben. Ik heb ook veel gesproken met Tonny Vilhena, mijn ploeggenoot bij Krasnodar en hij vertelde veel goede verhalen. Alle faciliteiten zijn ook goed hier en het stadion is echt groot. Daarnaast is Rotterdam echt een mooie stad.”

Spajic heeft net een zware periode achter de rug, waarin hij door een enkeloperatie en de uitbraak van de coronacrisis tien maanden niet in actie kwam. De bedoeling was dat de stopper na zijn enkeloperatie na een paar weken weer op het veld zou staan, maar dit liep anders: “Normaal gesproken staat daar drie tot vier weken voor. Maar bij mij heeft dat twee maanden geduurd. Daar kwam corona nog eens overheen. Die tijd heeft mij echt geraakt. Je hoopt dat het snel voorbijgaat, maar voor je gevoel komt er geen einde aan.”

“Ik werd toen ook elke ochtend piekerend wakker over die blessure. Gelukkig voel ik mij nu weer goed en ben ik honderd procent fit”, blikt hij terug. Vanwege de coronacrisis heeft Spajic nog niet meegemaakt hoe het is om in een volle Kuip te spelen, maar ook de dertienduizend supporters die in de twee thuisduels dat hij op de tribune zat aanwezig waren hebben een grote indruk gemaakt: “Ik had echt het gevoel dat het er meer waren. Ik kan niet wachten om te beleven hoe het is om in een vol stadion te spelen”, zegt hij daarover.

Voor Spajic is het voornaamste doel dit seizoen om zoveel mogelijk minuten te maken. De verdediger hoopt echter ook zijn prijzenkast verder te kunnen vullen: “Ik wil kampioen worden en ik denk dat we daar zeker kans op maken. Feyenoord strijdt elk jaar om de prijzen. Het wordt zwaar. In Nederland doen er drie of vier teams mee om het kampioenschap, maar de kans is er zeker.”