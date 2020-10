Ajax troefde clubs af in strijd om Klaassen: ‘Er waren andere opties’

Ajax pakt de draad in de Eredivisie zondag weer op tegen sc Heerenveen en Davy Klaassen kan in deze wedstrijd drie jaar na zijn vertrek zijn rentree maken op het middenveld. In gesprek met de NOS blikt Klaassen terug op zijn tijd in het buitenland, het besluit om in te gaan op de aanbieding die directeur spelerszaken Marc Overmars hem deed en zijn rol in het team van trainer Erik ten Hag.

De verloren Europa League-finale op 24 mei 2017 was de laatste officiële wedstrijd die Klaassen voor Ajax speelde. Hij vertrok naar Everton, maar dat werd geen succes. Na een jaar maakte hij de overstap naar Werder Bremen, waar hij uitgroeide tot een belangrijke speler. “Of ik mislukt ben? Ik had het me wel anders voorgesteld, dat lijkt me logisch. Maar ik had het ook niet willen missen.” Klaassen erkent dat het hem bij Everton niet heeft meegezeten. “Maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk. Ik neem het mezelf niet kwalijk, ik heb altijd alles gegeven. Maar het is wel zo dat ik daar niet mijn beste spel heb laten zien.”

Klaassen vertrok als aanvallende middenvelder bij Ajax en had bij Werder Bremen een wat meer controlerende rol. Waar hij onder Ten Hag komt te spelen maakt hem niets uit. “Het gaat mij er vooral om dat ik weer het spel kan spelen dat ik mijn hele leven heb gespeeld. Lekker spelen. Of dat nu op 'zes' is of op 'tien', het idee achter de speelwijze is belangrijker." De ervaringen die hij opdeed in Engeland en Duitsland neemt hij mee naar Ajax. “Ik heb natuurlijk andere kanten van mezelf ontwikkeld. In het buitenland had ik minder de bal en ik heb best wel een tijd op 'zes' gespeeld, dus als meer controlerende middenvelder. Dat is alleen maar goed voor me geweest. Aanvallend heb ik mijn hele leven al gespeeld.”

Hij vertrok drie jaar geleden als aanvoerder, een rol die nu wordt bekleed door Dusan Tadic. Klaassen zegt daar geen problemen mee te hebben. “Ik ben een persoon die altijd wel verantwoordelijk neemt. Daarvoor hoef ik niet een aanvoerdersband om te hebben of wat dan ook”, aldus Klaassen, die blij is om weer Ajacied te zijn. "Dat Ajax mijn club is, daar was ik allang over uit. Er waren wel wat andere opties, maar daarvoor wilde ik Werder niet inruilen. Maar Ajax is Ajax. Op het moment dat Ajax kwam, was het wel duidelijk."