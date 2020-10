Wim Kieft verwacht sleutelrol voor twee Ajacieden tegen Liverpool

Wim Kieft is benieuwd hoe Ajax aanstaande woensdag van start gaat tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League. Gesteund door het publiek maakten de Amsterdammers op eigen veld de afgelopen jaren grote indruk in het miljardenbal. Kieft noemt het een klap dat een affiche tussen Ajax en Liverpool zonder publiek gespeeld moet worden vanwege het coronavirus. “Wat mag je verwachten van dit Ajax? Gaan ze de prijs van het succes betalen? Ze kunnen in Amsterdam wel verkondigen dat ze het vertrek van Ziyech, Dest en Van de Beek moeiteloos hebben opgevangen; in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo.”

Kieft wijst in zijn column voor De Telegraaf naar de snelheid in de Liverpool-voorhoede. Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah kunnen met hun kwaliteiten voor veel gevaar zorgen. “Houdt Erik ten Hag vast aan de offensieve speelwijze met veel ruimte achter de laatste linie of kiest hij een voorzichtigere strijdwijze?”, aldus Kieft, die een waarschuwing uitdeelt: “Verdedigend is Ajax met Blind, Mazraoui en in mindere mate Tagliafico kwetsbaar en ook Schuurs biedt achterin geen garanties. Voorzichtigheid is geboden.”

De oud-international is met name benieuwd naar de invulling van het middenveld. “Bouwt Ten Hag geen zekerheid in op het middenveld met Klaassen en Álvarez of Martínez en laat hij twee van de drie posities bezetten door Promes, Gravenberch en/of Kudus, dan roep je tegen Liverpool de problemen over jezelf af”, verwacht Kieft. In aanvallend opzicht is het volgens hem ‘onzerkerheid troef op Champions League-niveau’.

“Gaat Ten Hag nu eindelijk de voorkeur geven aan Tadic in de spits boven Labyad? Op de rechterflank laat Antony zien dat er een topspeler in hem schuilt, maar hij is jong, onervaren en speelt zijn eerste Champions League-wedstrijd”, aldus Kieft. “Promes is zoals gezegd uit vorm, Labyad komt tekort en Neres wordt omgeven door vraagtekens. Bijna een jaar geleden raakte hij geblesseerd tijdens Chelsea-Ajax en sindsdien gaat zijn revalidatie met vallen en opstaan.”