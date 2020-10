Koeman: ‘Dat ga ik wel proberen, want ik heb hem er graag bij’

Ronald Koeman werd afgelopen zomer aangesteld als trainer van Barcelona. Hij wilde de selectie versterken met Memphis Depay en Georginio Wijnaldum. Beide spelers kwamen niet, maar de coach sluit niet uit dat de club uit Catalonië in januari een nieuwe poging gaat wagen voor een van de twee. In een interview met het Algemeen Dagblad laat Koeman doorschemeren dat Barça over een paar maanden wederom gaat proberen om Depay aan te trekken, terwijl hij vertelt waarom hij Wijnaldum graag aan zijn selectie had willen toevoegen.

Toen Koeman arriveerde bij Barcelona kreeg hij direct te maken met een ontevreden Lionel Messi. De Argentijn wilde weg, maar koos er uiteindelijk voor om te blijven. Koeman ging op huisbezoek en sprak uitgebreid met de aanvoerder. Daarna kon hij alleen maar afwachten op het besluit van Messi. “In mijn ideeën ben ik er steeds van uitgegaan dat hij zou blijven”, vertelt Koeman in een uitgebreid interview. “Als Messi was vertrokken, was er een totaal andere situatie ontstaan, dat hadden we dan moeten zien. Onze interesse voor Wijnaldum stond er sowieso los van.”

Waarom Koeman de middenvelder van Liverpool dan wel graag wilde hebben? “In algemene zin vind ik dat onze selectie wel wat diepgang kon gebruiken, zeker ook zonder bal. Gini heeft een geweldig gevoel voor de ruimte, hij kan vanaf het middenveld fantastisch goed bij de goal komen, daarin kon hij echt iets toevoegen aan het team”, stelt Koeman in de krant. “Maar de financiële situatie was bekend bij de club, zijn positie had uiteindelijk minder prioriteit dan bijvoorbeeld de rechtsback of de spitspositie.”

Voor de rechtsbackpositie werd Sergiño Dest aangetrokken. Tot op het laatste moment heeft de club geprobeerd om Depay naar het Camp Nou te halen. “We wilden Memphis graag hebben omdat hij een prima speler is, en omdat hij kwaliteiten heeft die we in mijn ogen ontbeerden: vooral diepte in het aanvalsspel”, vervolgt Koeman, die graag meer diepte in zijn spel zou wilen toevoegen. “De meeste aanvallers bij Barcelona willen de bal in de voeten, Memphis kun je als aanspeelpunt gebruiken, maar ook in de diepte wegsturen. Hij is sterk, dynamisch, en kan zowel in de spits als vanaf de linkerkant spelen.”

Koeman sprak met Depay over een eventuele transfer. De twee werkten goed samen bij het Nederlands elftal en een nieuwe samenwerking leek in de maak. “In principe lag alles klaar, maar door de regels van LaLiga wisten we dat we éérst een speler moesten verkopen. Uiteindelijk kwam het er niet van. Jammer, maar Memphis wist ook hoe de situatie was.” Het contract van Depay bij Lyon loopt in de zomer van volgend jaar af. Het lijkt erop dat de Oranje-international in januari alsnog naar Barcelona verkast. “Dat is zeker een mogelijkheid, ja. Dat ga ik wel proberen, want ik heb hem er graag bij. Maar ik kan nu niet inschatten hoe de financiële situatie van de club in januari is. Dat is afwachten.”