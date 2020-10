Excelsior en FC Volendam kunnen eindelijk in het eigen stadion juichen

Excelsior heeft vrijdagavond de eerste overwinning in de Keuken Kampioen Divisie sinds 11 september geboekt. Na drie nederlagen op rij én een remise was het team van trainer Marinus Dijkhuizen met 2-0 te sterk voor MVV en dat betekende ook meteen de eerste thuiszege. FC Volendam slaagde er tegelijkertijd eveneens in om de eerste thuiszege van het seizoen te boeken. De eerste drie thuiswedstrijden leverden slechts een punt op, maar dit keer was het team van Wim Jonk duidelijk een maatje te groot voor Jong PSV.

Excelsior - MVV 2-0

Na een interessante openingsfase viel er in het restant van de eerste helft weinig meer te beleven in Rotterdam. Mar Omarsson zette zichzelf in de vierde minuut met een mooie individuele actie alleen voor het doel, maar de spits schoof het leer in de korte hoek net naast. Tien minuten later ranselde Alessandro Damen een schot van Joeri Schroijen uit de hoek. Een aardige schietkans van Mitchell van Rooijen ging enkele minuten later over het doel van Bill Lathouwers en dat was ook meteen het laatste ‘hoogtepunt’ in de eerste 45 minuten.

Excelsior trok de wedstrijd in drie minuten tijd naar zich toe. Een vrije trap van Julian Baas in de korte was te machtig voor Lathouwers, die het leer niet veel later opnieuw uit zijn doel moest halen. Na een snelle omschakeling van Excelsior was het Mar Omarsson die de bal goed in de verre hoek schoot: 2-0. Het restant van de tweede helft leverde weinig spektakel meer op, al hing de 3-0 bij fases meer in de lucht dan de 2-1.

FC Volendam - Jong PSV 5-1

De eerste helft was geen aantrekkelijk schouwspel. FC Volendam legde bij tijd en wijle zijn wil op aan Jong PSV, maar was niet scherp in de laatste meters. Jong PSV voetbalde soms aardig mee, maar wist geen kansen te creëren. De Eindhovense beloften kwam na de pauze niet goed uit de kleedkamer en kregen al snel de fraaie openingstreffer van Francesco Antonucci om de oren: 1-0. Na ruim een uur spelen was Boy Deul het eindstation van een mooie aanval van het team van Jonk: 2-0.

Het werd uiteindelijk een fantastische tweede helft voor FC Volendam, dat nog eens drie keer scoorde. Nick Doodeman gaf de bal op een presenteerblaadje aan Deul, die zijn tweede treffer van de avond binnenschoot. Doodeman stond ook aan de basis van de 4-0 van Samuele Mulattieri, die enkele kansen had laten liggen. Na de eretreffer van Mathias Kjölö was het debutant Giannis Iatroudis die in blessuretijd de 5-1 maakte.