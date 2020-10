Kylian Mbappé toont topvorm in aanloop naar visite Manchester United

Paris Saint-Germain lijkt klaar voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen. Vier dagen voor het bezoek van Manchester United aan het Parc des Princes zegevierde het team van trainer Thomas Tuchel met 0-4 over Nimes Olympique. Twee van de vier doelpunten van les Parisiens kwamen voor rekening van Kylian Mbappé, die de laatste weken in topvorm is. Door de vijfde zege op rij gaat PSG voorlopig gedeeld met Stade Rennes aan kop in de Ligue 1: beide teams hebben vijftien punten na zeven wedstrijden.

Het was volledig aan Baptiste Reynet te danken dat Nimes na de eerste helft niet tegen een kansloze achterstand aankeek. De doelman stond liefst zes keer een doelpunt van PSG in de weg en zodoende moest het team van Tuchel genoegen nemen met een ruststand van 0-1. Een karige afspiegeling van de krachtsverhoudingen, daar de thuisploeg na dertien minuten spelen al met tien man verder moest. Loïck Landre mocht meteen inrukken toen hij een grove charge op het lichaam van debutant Rafinha beging.

Enkele minuten eerder hadden de spelers van PSG al om rood voor Lucas Deaux gevraagd. De overtreding op het scheenbeen van Leandro Paredes werd echter met geel bestraft en enkele minuten later moest de Argentijn zich alsnog laten vervangen door Ander Herrera. De kansen van PSG, met Mitchell Bakker op de linksbackpositie, tegen tien man van Nimes stapelden zich op en uiteindelijk kwam alleen Mbappé na iets meer dan een half uur spelen tot scoren. Na een heerlijke steekpass van Rafinha ontdeed de aanvaller zich met een sleepbeweging van Reynet en werkte hij de bal in het doel: 0-1.

In de tweede helft bleef een tweede doelpunt van PSG lange tijd uit. Het team van Tuchel had meer dan tachtig procent balbezit, maar men had zichtbaar meer moeite om kansen te creëren dan in de eerste helft. Reynet voorkwam al snel dat een laag schot van Mbappé de 0-2 betekende en na 67 minuten spelen eindigde een heerlijke volley van Alessandro Florenzi op de paal. Een kwartier voor tijd trof de Italiaan op aangeven van Bakker opnieuw het aluminium. Florenzi kreeg twee minuten alsnog zijn doelpunt: na een kopbal van Pablo Sarabia richting de doelmond kopte hij de bal binnen.

Sarabia stond zeven minuten voor het einde ook aan de basis van de 0-3 van Mbappé. Na een pass van de Spanjaard kon de aanvaller alleen af op Reynet, die met een laag schot werd gepasseerd. Mbappé, goed voor zeven doelpunten en vier assists in zijn laatste negen duels voor club en land werd niet veel later vervangen door Jesé Rodriguez. Vlak voor tijd schoot Sarabia de bal door de benen van Reynet: 0-4.