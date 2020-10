Brobbey fel na kritische vragen over schwalbe: ‘Dat slaat nergens op’

Jong Ajax boekte vrijdagavond een zwaarbevochten overwinning op Jong AZ. Brian Brobbey was met twee doelpunten belangrijk bij de 3-2 overwinning op de Alkmaarders. De spits verdiende ook een strafschop, al ging dat niet op een eerlijke manier. Brobbey erkende in gesprek met FOX Sports dat hij een schwalbe maakte, al heeft hij daar totaal geen spijt van.

Toen hij voor de camera verscheen zei Brobbey dat hij geraakt werd door Jong AZ-keeper Elber Evora. “Volgens mij voelde ik dat de keeper mijn knie tikte en toen viel ik op de grond. Was het een schwalbe? Ik weet het niet”, aldus Brobbey, die erkent dat hij een fopduik maakte nadat hij geconfronteerd wordt met de beelden. “Oh, dat is een schwalbe ja, dat klopt. De scheids heeft het verkeerd gezien. Ik zie het nu pas, ja. Ik dacht dat het een overtreding was”, aldus Brobbey, die van de verslaggever te horen krijgt dat hij ‘best eerlijk mag zijn’ en ‘niet hoeft te liegen’. “Ik ben serieus. Ik dacht dat de keeper me aanraakte”, reageert Brobbey met een lach. “Hoe ik het nu zie, dan was het wel echt een schwalbe.”

?? Brian Brobbey komt er na de wedstrijd zelf ook achter dat zijn penalty wel heel makkelijk gegeven werd... "Oh, dat was een schwalbe ja... Heeft de scheids verkeerd gezien" pic.twitter.com/gfwQHWta9E — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 16, 2020

Brobbey zette de schwalbe vijf minuten na rust in. Hij bracht de stand vervolgens vanaf elf meter op 3-1. Als Brobbey de vraag krijgt of dit gedrag wel bij hem past, reageert hij fel: “Nee, dat slaat nergens op. Als ik een penalty moet veroorzaken dan doe ik dat gewoon”, bijt hij van zich af. “Dus je vindt het slim en sportief?”, zo wordt Brobbey gevraagd door de verslaggever. “Ja, ik vind het slim en sportief.” Als de Ajacied wordt verweten dat hij zijn tegenstander ‘stiekem naait’, zegt hij: “Waar slaat dat nou op? We moeten toch winnen. Klaar, simpel.”

Evora toont alle begrip voor de actie van de Ajax-spits: “Als ik Brobbey was dan zou ik hetzelfde doen. Ik zou ook proberen te vallen, maar je ziet duidelijk dat het geen penalty is. Nee, sportief is het niet. Maar dit hoort erbij als je een wedstrijd wil winnen”, aldus Evora, wiens reactie Hans Kraay junior wel kan bekoren. “Dit zijn twee goudeerlijke jongens. Maar zeker ook Evora. Hij zou het ook doen. Brobbey heeft het gewoon niet in de gaten gehad.” Pascal Kamperman gelooft daar niks van. “Ik geloof het wel”, reageert Kraay junior. “Hij staat niet te jokkebrokken. Hij geloofde echt in een penalty. Achteraf ziet hij het en hij schrikt zich kapot, want dit is een ouderwetse zeventiende-eeuwse fopduik. Ik geloof ze allebei.”