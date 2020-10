Derksen verbijsterd door uitspraak Van Dijk: ‘De wereld op zijn kop'

Virgil van Dijk deelde woensdag na het 1-1 gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Italië een compliment uit aan Frank de Boer voor de gehanteerde tactiek. Johan Derksen heeft met verbijstering naar de woorden van de Oranje-aanvoerder geluisterd, zo laat hij weten bij Veronica Inside. “De trainer heeft het goed aangepakt, alle credits naar hem”, zei Van Dijk.

“Onze aanvoerder komt na de wedstrijd altijd in beeld om open deuren in te trappen”, zegt Derksen vrijdagavond in het voetbalpraatprogramma. “Die geeft dan Frank de Boer een compliment voor de tactiek die hij gebruikt heeft. Dat was goed bedoeld, maar ik proefde ook een soort medelijden. Zo van: die trainer heeft zoveel draaien om de oren gehad, ik geef hem maar een compliment. Het is de wereld op zijn kop als spelers de coach een complimentje gaan geven.”

Volgens Derksen zegt het compliment van Van Dijk veel over hoe de Liverpool-verdediger over zichzelf denkt. “Ze denken dat ze zo groot zijn dat ze een coach, die vier keer kampioen van Nederland is geworden, wel even een complimentje kunnen geven omdat hij met 1-1 gelijkgespeeld heeft tegen Italië. Héél rare opmerking.” Ton Boot, voormalig toptrainer in het basketbal en aanwezig in de studio, vult Derksen aan: “Ik ben het volkomen met hem eens. De hiërarchie wordt helemaal doorbroken natuurlijk.”

“Dan moet je je superieur voelen”, vervolgt de tachtigjarige oud-basketbalcoach. “Oranje speelde goed en ze zijn goed, maar niet zo superieur. De werkelijkheid zijn ze een beetje uit het oog verloren.” Derksen vervolgt: “Die jongen (Van Dijk, red.) is gekozen tot speler van het jaar in Engeland. Hij wordt overal bewierookt en voelt zich nu zo groot om daar even te de beginnende coach te zeggen: goed gedaan, jochie.”