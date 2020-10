Ten Hag ziet Jong Ajax na 98 minuten winnen; NEC haalt uit in Utrecht

Jong Ajax heeft vrijdagavond de streekderby tegen Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De bezoekers uit Alkmaar speelden zeventig minuten tegen tien man, na een vroege rode kaart voor Viktor Jensen, maar wisten zich geen raad met de overtalsituatie. Jong Ajax staat na de derde zege in de laatste vier duels op een tiende plaats. NEC won tegelijkertijd met ruim verschil bij Jong FC Utrecht en is voorlopig in de top vijf van de ranglijst terug te vinden.

Jong Ajax - Jong AZ 3-2

Het team van Mitchell van der Gaag kende een valse start. Devyne Rensch leverde de bal te makkelijk in, waarna Peer Koopmeiners met een geplaatst schot in de verre hoek voor de 0-1 zorgde. Een minuut over zeven later kwam Jong Ajax alweer op gelijke hoogte. Na een vrije trap van Alex Méndez kopte Enric Llansana vrij makkelijk binnen: 1-1. De thuisploeg kreeg na dik twintig minuten spelen een domper te verwerken: Jensen kreeg rood wegens natrappen en liet zijn team met tien man achter. Hoewel Jong Ajax vervolgens amper meer aan aanvallen toe kwam, ging men ondanks de ondertalsituatie met een voorsprong de rust in. Na een lange bal van Rensch achter de Alkmaarse defensie was het Brian Brobbey die de bal achter Elber Evora schoot: 2-1.

Jong Ajax moet 70 minuten (!) door met 10 man na deze oliedomme actie! Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 16 oktober 2020

Vijf minuten na rust kwam Jong Ajax, onder toeziend oog van Erik ten Hag vanaf de tribune, vanaf elf meter op 3-1 toen Brobbey na een duel met Evora een penalty versierde en vervolgens zelf de strafschop verzilverde. Jong AZ verkleinde de nadelige marge nog geen tien minuten later toen Richonell Margaret van dichtbij raak schoot na een inzet van Koopmeiners. Tot meer waren de bezoekers niet in staat, ondanks acht minuten blessuretijd, al had men pech dat een inzet van debutant Tijmen Wildeboer vlak voor het einde tweemaal tegen de paal ging.

Jong FC Utrecht - NEC 1-4

De ploeg van René Hake was in de eerste tien minuten nog niet gevaarlijk geweest, maar toch nam Jong FC Utrecht niet veel later de leiding. Norbert Alblas kon de inzet van de vrijgelaten Jeredy Hilterman nog keren, maar de eveneens uit het oog verloren Hicham Acheffay kon de bal alsnog binnenwerken: 1-0. Luttele minuten stond het alweer 1-1: uit een scherpe voorzet van Javier Vet kopte Jonathan Okita, die in de zesde minuut een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd zag worden, via de paal binnen. Na iets meer dan een half uur spelen moest Jong FC Utrecht al met tien man verder. Sylian Mokono kreeg zijn tweede gele kaart toen hij de doorgebroken Rangelo Janga onderuithaalde. NEC zette meer aan in het restant van de eerste helft, maar het was te mager om een tweede doelpunt te fabriceren.

De ploeg van Rogier Meijer startte sterk aan de tweede helft: NEC vond ruimte op het veld én uiteindelijk ook na ruim een uur spelen het doel. Een paar minuten na een grote kans voor Okita was het de goed spelende Bart van Rooij die op aangeven van Souffian El Karouani de verdiende 1-2 binnenkopte. De linksback gooide de wedstrijd negen minuten voor het einde in het slot: na een voorzet van Okita ging de kopkans aan Terell Ondaan voorbij, maar de bal viel voor de voeten van El Karouani. Ondaan maakte zijn fout twee minuten later echter goed. Met overtuiging joeg de debutant de 1-4 in het net. Dinsdag speelt NEC weer op bezoek bij een beloftenploeg: in Eindhoven tegen Jong PSV.