Pogba langer bij Manchester United ondanks geflirt met Real Madrid

Manchester United heeft Paul Pogba langer vastgelegd. Door het activeren van een clausule in zijn contract is de Franse middenvelder nu tot medio 2022 verbonden aan de Premier League-club. The Red Devils hebben de clausule enkele weken geleden al geactiveerd, maar een officiële mededeling ontbrak hierover. Pogba lag tot aan de zomer van volgend jaar vast op Old Trafford.

Geruchten over een transfer van de 27-jarige Pogba gaan al jaren de ronde. Hij werd keer op keer in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en zelf ging de Frans international de geruchten niet uit de weg. Afgelopen zomer nog zei hij dat het een goed moment kon zijn om naar een andere club te gaan, terwijl hij in de media zich regelmatig uitsprak over zijn transferwens naar Real Madrid.

Vorige week nog sprak hij over een potentiële transfer naar de Koninklijke. “Iedere voetballer zou graag voor Real Madrid spelen en daar van dromen. Het is ook een droom van mij, dus waarom niet? Maar ik ben nu speler van Manchester United en hou van deze club. Ik wil hier goed spelen en de club terugbrengen naar de top.” United-manager Ole Gunnar Solskjaer bevestigde vrijdag op de persconferentie dat het contract van Pogba met een jaar is verlengd.

“Paul is onze speler en hij zal hier nog twee jaar blijven”, aldus de Noorse trainer. “Ik ben ervan overtuigd dat hij zich volledig voor ons gaat inzetten en dat wij de komende jaren het beste van Paul gaan zien.” Pogba keerde deze week terug in Manchester na de interlandperiode. Zaterdagavond om 21.00 uur hervat de ploeg van Solskjaer de Premier League met een uitwedstrijd tegen Newcastle United.