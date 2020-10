José Mourinho krijgt zijn zin met versterking van twaalf miljoen euro

Tottenham Hotspur heeft zich vlak voor het sluiten van de Engelse transfermarkt versterkt met Joe Rodon. De 22-jarige verdediger komt over van Swansea City en kost the Spurs naar verluidt ongeveer twaalf miljoen euro. Volgens Engelse media kan de transfersom via bonussen oplopen tot maximaal 16,5 miljoen euro. De mandekker heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2025 en gaat in Londen voetballen met rugnummer veertien.

Manager José Mourinho wilde nog graag een verdediger aan zijn selectie toevoegen. Eric Dier kampt momenteel met een hamstringblessure en het is voorlopig niet bekend hoe lang hij uit de roulatie zal zijn. De Engels international vormde voor de interlandonderbreking samen met Davinson Sánchez het centrale duo in de defensie, terwijl Mourinho na het vertrek van Jan Vertonghen naar Benfica Toby Alderweireld en jongeling Japhet Tanganga nog achter de hand heeft. Bij Tottenham was men klaarblijkelijk van mening dat de spoeling qua centrumverdedigers te dun was, waardoor Rodon op de valreep is aangetrokken.

Rodon werd opgeleid door Swansea en is uitgegroeid tot vaste waarde in het Liberty Stadium. Hij maakte in augustus 2018 zijn debuut voor de club uit Wales en kwam dat seizoen tot 28 wedstrijden in de hoofdmacht. Vorig seizoen stopte de teller bij 21 wdstrijden en maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Wales. Dit seizoen speelde Rodon, die volgende week 23 jaar wordt, vijf wedstrijden namens Swansea en was hij basisspeler namens Wales tegen Engeland, Ierland en Bulgarije in de afgelopen interlandperiode.