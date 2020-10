Liverpool sluit vlak verstrijken van transferdeadline vier deals

Liverpool heeft vlak voor het sluiten van de Engelse transfermarkt vier spelers uitgezwaaid. In Engeland mochten spelers voor vrijdag 18.00 uur Nederlandse tijd nog van clubs wisselen en daar hebben the Reds gebruik van gemaakt door drie talenten te verhuren en een te verkopen aan clubs uitkomend op een of twee lagere niveau’s. Harry Wilson, Harvey Elliott en Herby Kane gaan aan de slag in de Championship, Ben Woodburn hoopt dit seizoen op speeltijd in de League One.

Een paar uur voor het verstrijken van de deadline heeft Liverpool bekendgemaakt dat Wilson tijdelijk vertrekt. De 23-jarige middenveder kwam vorig seizoen nog tot 7 doelpunten in 31 wedstrijden namens Bournemouth, maar wordt door manager Jürgen Klopp nog niet rijp geacht voor het grote werk op Anfield. Hij wordt verhuurd aan Cardiff City, de huidige nummer zestien uit de Championship.

Ook Elliott vertrekt tijdelijk. Klopp deed vorig seizoen al een aantal keer een beroep op hem in de Premier League en de zeventienjarige aanvallende middenvelder hoopte daarom ook dat hij deze jaargang van waarde kon zijn voor het eerste elftal. De Duitse trainer heeft echter anders besloten en heeft groen licht gegeven voor een vertrek. Door de komst van Diogo Jota waren de vooruitzichten niet rooskleurig voor Elliott, die wordt verhuurd aan Blackburn Rovers.

Liverpool neemt definitief afscheid van Kane. De 21-jarige middenvelder heeft zijn debuut in het shirt van de regerend landskampioen niet mogen maken. Hij vertrekt voor 1,4 miljoen euro naar Barnsley. Woodburn mag nog wel hopen op een toekomst bij Liverpool. Hij gaat aan de slag bij Blackpool, uitkomend in de League One. Eerder nam Liverpool al afscheid van Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) en Rhian Brewster (Sheffield United).