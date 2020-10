‘Ten Hag zal er iets leuks bij verzinnen, maar hij staat flink onder druk’

Ajax speelt aanstaande zondag zijn eerste wedstrijd na de interlandonderbreking en er zal met name worden uitgekeken naar de formatie waarin Erik ten Hag zijn manschappen tegen sc Heerenveen het veld instuurt. De Amsterdammers speelden voor de onderbreking een aantal moeizame wedstrijden, met de nederlaag tegen FC Groningen als dieptepunt. Onder de achterban wordt er inmiddels ook gemord en Valentijn Driessen denkt dat de oefenmeester nu toch echt iets gaat veranderen.

“Tot dusver hield hij natuurlijk maar vast aan Dusan Tadic op links en dan Zakaria Labyad in de spits. Uiteindelijk zal hij toch een keertje moeten gaan switchen, want het werkt gewoon niet. Ik denk dat de wedstrijd tegen Heerenveen daar ideaal voor is en daar zal Ten Hag ongetwijfeld wel een leuk verhaal bij weten te verzinnen, maar ik weet wel dat er binnen Ajax heel veel druk wordt uitgeoefend om toch wat te veranderen”, stelt de chef voetbal van De Telegraaf op de website van zijn krant.

Ten Hag: 'We weten waar we aan moeten werken'

“Ze zien ook wel dat het op dit moment helemaal niet loopt en als je de laatste reeks ziet, dan heeft hij een beetje geluk gehad.” Driessen wijst hierbij naar de stillegging van het seizoen door de coronacrisis, waarna Ajax uiteindelijk de eerste plaats en het bijbehorende ticket voor de groepsfase van de Champions League toebedeeld kreeg. In de weken voordat het seizoen werd afgebroken, werd Ajax nog uitgeschakeld in de Europa League en de TOTO KNVB Beker: “Maar dat totale beeld is weg door de coronacrisis, door die lacune die daar is gekomen. Nu zie je echter opnieuw… Ze zijn net bezig, ze verliezen van FC Groningen en je ziet ook de manier waarop… Hij moet nu gaan leveren met een aantal grote wedstrijden voor de boeg.”

Ten Hag liet eerder deze week optekenen dat Ajax in de afgelopen transferperiode nog op zoek is geweest naar een nieuwe spits. Dit werd in een eerder stadium nog ontkend, maar Driessen geeft aan dat zijn krant hier al langer over heeft bericht: “Daaruit blijkt dat we eigenlijk altijd op het goede spoor hebben gezeten. We hebben altijd gezegd dat Ajax serieus geïnteresseerd was in Luis Suárez, dat bleek uiteindelijk niet te kunnen vanwege de salariseisen. En dat Eran Zahavi, die nu naar PSV is gegaan, weldegelijk ook door Ajax is benaderd om naar Amsterdam te komen. Dan word je uitgelachen en dan wordt dat ontkend, maar achteraf blijkt dat allemaal waar te zijn geweest. Zahavi zelf heeft natuurlijk ook gezegd van: ‘Als Ten Hag en ik elkaar in de ogen kijken, weten we wie de waarheid spreekt.’”