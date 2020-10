Ronald Koeman wijst kritische Didier Deschamps op 16 november 2018

Ronald Koeman heeft een gesprek gevoerd met Antoine Griezmann. Woensdagavond leek de aanvaller een verkapte sneer uit te delen aan zijn trainer, nadat hij met de nationale ploeg van Frankrijk zegevierde over Kroatië (1-2). Griezmann, die zelf de score opende in de Nations League-wedstrijd, gaf aan dat bondscoach Didier Deschamps 'weet' hoe hij hem moet inzetten. Bij Frankrijk speelde Griezmann in de as van het veld, kort achter Kylian Mbappé en Anthony Martial; bij Barcelona opereert hij vanaf de rechterflank.

Koeman lijkt niet geschrokken van de uitspraak. Op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Getafe van zaterdagavond maakt de oefenmeester duidelijk dat 'iedereen mag zeggen wat hij wil'. Uitspraken als die van Griezmann 'horen erbij', voegt hij toe. "Ik heb Antoine gisteren gesproken. Omdat ik het wilde, niet vanwege zijn uitspraken. We hebben gesproken over zijn positie op het veld en over zijn vorm. Ik heb hem uitgelegd dat ik het beste voor heb met de ploeg. En ja, ik vind dat hij het best tot zijn recht komt in een vrije rol op de rechterflank."

Eerder deze maand zette Deschamps al vaagtekens bij de rol die Griezmann vervult onder Koeman. "Ik kan niet begrijpen waarom hij niet een meer centrale rol speelt", zei de bondscoach van les Bleus over het 4-2-3-1-systeem van de Nederlander, die voorlopig Philippe Coutinho en Lionel Messi centraler laat spelen. Koeman dient zijn collega subtiel van repliek. "Ik kan me herinneren dat we tegen Frankrijk speelden toen ik nog bondscoach was van het Nederlands elftal. Griezmann speelde toen ook op de rechterflank", doelt hij op een Nations League-wedstrijd van 16 november 2018 (2-0 nederlaag).

"Uiteindelijk is het aan mij om te bepalen wat het beste is voor het team. Ik weet dat hij op de rechterflank en op andere posities uit de voeten kan", vult Koeman aan. Hij neemt zijn pupil niets kwalijk. "Hij werkt al zo hard mogelijk. Hij is gedisciplineerd, maar hij moet nog wat fortuinlijker worden in zijn aanvallende acties.Tegen Sevilla waren er wat momenten waarop zijn positionering beter kon", doelt de oefenmeester op de competitiewedstrijd van 4 oktober, waarin zijn ploeg in het eigen Camp Nou niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel.

Koeman maakt duidelijk dat hij 'geen probleem' heeft met Griezmann. "Mijn taak is om het maximale uit iedere speler te halen, maar ik kan er maar elf opstellen. Iemand moet op 'nummer tien' staan; iemand op 'nummer negen'... Het is aan een speler zelf om de beste vorm te vinden", vervolgt de Nederlander. "Ik houd er niet van om spelers een heel andere rol toe te kennen dan ze gewend zijn, maar dat doe ik ook niet met Griezmann. Hij kan op rechts spelen. Ik snap dat hij misschien een voorkeur heeft voor een andere positie, maar we kunnen niet met twee nummers tien spelen."