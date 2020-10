José Mourinho komt met venijnige theorie over boek van Arsène Wenger

In de onlangs verschenen autobiografie van Arsène Wenger, My Life in Red and White, komt de naam van José Mourinho niet voor. De twee managers ontwikkelden in de afgelopen decennia een rivaliteit in Engeland; ze stonden negentien keer tegenover elkaar en Mourinho noemde zijn collega in 2014 een 'specialist in falen'. Dat hij desondanks niet wordt genoemd in de autobiografie, verbaast de huidige trainer van Tottenham Hotspur niet.

In de autobiografie schrijft Wenger over zijn periode als trainer van Arsenal tussen 1996 en 2018. Hij trof Mourinho in diens periodes als trainer van Chelsea en Manchester United. Van de negentien onderlinge duels won Wenger er slechts twee; Mourinho zegevierde tien keer. Zeven keer bleef het treffen onbeslist. De Portugees wordt vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met West Ham United gevraagd waarom hij denkt dat zijn naam niet voorkomt in het boek en reageert op vileine wijze.

Jose Mourinho has a theory about why he doesn't feature in Arsene Wenger's new book ?? ?? pic.twitter.com/4zcjVsBaee — SPORTbible (@sportbible) October 16, 2020

"Omdat hij nooit van me heeft gewonnen. Je gaat geen hoofdstuk schrijven over een reeks van twaalf of veertien wedstrijden zonder overwinning, dus waarom zou hij?", vraagt Mourinho zich lachend af. "Een boek is iets waar je gelukkig en trots van moet worden, dus ik snap het heel goed." De relatie tussen Mourinho en Wenger bereikte een dieptepunt in oktober 2014, toen ze het op Stamford Bridge aan de stok kregen langs de zijlijn. Wenger betrad de technische zone van Chelsea en gaf een duwtje aan Mourinho, die op zijn beurt reageerde.

Het was zeker niet de eerste keer dat beide trainers overhoop lagen. De relatie liep al in 2004 een eerste deuk op, nadat het Arsenal van Wenger door nieuwkomer Mourinho en diens Chelsea van de troon was gestoten als kampioen van Engeland. Wenger verweet zijn collega toen een defensieve tactiek te hanteren. "We leven in een wereld van winnaars en verliezers. De sport is echter in gevaar als teams weigeren het initiatief te nemen", zei hij toen. In de daaropvolgende jaren kregen Wenger en Mourinho het nog vaak verbaal aan de stok.