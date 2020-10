Schmidt: ‘De club met het hoogste budget moet altijd de favoriet zijn’

PSV kende een druk slot van de transferperiode, met spelers als Adrian Fein, Mario Götze en Marco van Ginkel die allemaal op het laatste moment nog binnen werden gehaald. De Eindhovenaren beschikken na al het transfergeweld nu op papier over een sterke selectie, maar trainer Roger Schmidt rekent zich nog niet rijk. De Duitse oefenmeester geeft vrijdagmiddag aan dat Ajax wat hem betreft nog altijd als de favoriet voor het kampioenschap geldt.

“Ik denk dat het altijd moeilijk is om prijzen te winnen in het voetbal. Als dat niet het geval is, zou iedereen het kunnen toch? Ik denk dat we nu een goede selectie hebben, maar ik zie ons als de uitdager. Vorig seizoen zijn we vierde geworden en als je ons budget vergelijkt met dat van Ajax, is er een groot verschil”, stelt hij op de persconferentie in de aanloop naar het duel met PEC Zwolle van zondagmiddag. “De club met het hoogste budget moet altijd de favoriet zijn. Dat geldt voor alle competities in Europa, als je rondkijkt zul je zien dat het team met het hoogste budget meestal kampioen wordt. We weten nu echter dat we een goede selectie hebben en als we alles goed doen, een goede teamspirit kweken en ook wat geluk hebben met blessures, is het misschien mogelijk.”

Het leek er lange tijd op dat PSV een voor de supporters wat tegenvallende transferperiode door zou maken, maar met de komst van Ibrahim Sangaré en bovengenoemde namen in de laatste week voor de deadline roerde de club zich toch nog flink. In een eerder stadium werden ook al spelers als Philipp Max, Yvon Mvogo en Eran Zahavi aangetrokken en Schmidt geeft aan zich nooit zorgen te hebben gemaakt over de transferzaken van zijn club: “Ik heb altijd gezegd dat we geduld moesten hebben. Dat hebben we ook gehad en uiteindelijk hebben we een aantal goede transfers kunnen doen. We zijn blij dat onze selectie nu rond is en het voelt een beetje alsof het seizoen opnieuw begint, omdat we nu voor de eerste keer alle spelers bij elkaar hebben.”

Naast de transferzaken van PSV was ook Mohamed Ihattaren in de afgelopen weken onderwerp van gesprek. Het talent verloor zijn basisplek en zag met de komst van Götze een concurrent van naam binnenkomen. Schmidt geeft aan dat Ihattaren wat hem betreft goed gereageerd heeft op deze tegenslagen: “Ik denk dat het nu goed met hem gaat. Hij was afgelopen week een beetje ziek, maar gisteren heeft hij weer getraind en hij was blij en gemotiveerd om weer terug te zijn. Hij is goed bezig. Op dit moment is hij op de goede weg en hij maakte de golden goal op de training, daar was hij heel blij mee.”

“Hopelijk is dat een goed teken voor de aankomende wedstrijden. Ik denk dat het onze taak is om alle spelers in topvorm te krijgen, dat geldt ook op mentaal gebied en qua mindset. De eerste weken waren niet zo goed van Mo, ook niet wat betreft zijn prestaties”, gaat Schmidt verder. “Spelers zijn dan natuurlijk teleurgesteld, maar naar verloop van tijd gaan ze er anders tegenaan kijken en het belangrijkste is dat ze die mindset veranderen, dat ze weer gaan vechten voor hun positie. Het is altijd goed om concurrentie te hebben en dat hebben we nu op alle posities. Ik denk dat dat een goede basis is voor spelers om zich te ontwikkelen.” PSV neemt het zondagmiddag om 16.45 uur in Zwolle op tegen PEC. Het is nog niet helemaal duidelijk op welke nieuwe spelers Schmidt dan al een beroep kan doen.