Cristiano Ronaldo deelt foto en vermaakt zich opperbest tijdens quarantaine

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo testte deze week positief op het coronavirus en besloot zijn quarantaineperiode door te brengen in zijn woonplaats Turijn. De aanvaller van Juventus deelt vrijdagmiddag op Instagram een foto waaruit blijkt dat hij zich niet verveelt tijdens de isolatie: Ronaldo brengt de dag door in zijn privézwembad. "Laat wat je niet kunt doen je niet weerhouden van wat je wél kunt doen", schrijft Ronaldo bij de foto. De aanvaller oogt op de foto erg fit; volgens de berichtgeving van deze week vertoont hij geen symptomen.