Van La Parra verkiest terugkeer naar Engeland boven Eredivisie-rentree

Rajiv van La Parra lijkt op korte termijn terug te gaan keren op de Engelse velden. De 29-jarige vleugelaanvaller is transfervrij sinds zijn contract bij Rode Ster Belgrado liet ontbinden en is volgens Voetbal International nu in beeld bij een aantal clubs uit de Championship.

Swansea City, Queens Park Rangers, Reading en Ipswich Town zijn volgens het weekblad momenteel in de markt voor Van La Parra. De ex-speler van sc Heerenveen is geen onbekende in het Engelse voetbal, daar hij in het verleden al uitkwam voor Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town en Middlesbrough.

Van La Parra kiest er zodoende voor om niet terug te keren in de Eredivisie, waar PEC Zwolle interesse had. Ook vanuit verschillende andere landen was er belangstelling voor de voormalig international van Jong Oranje. Onder meer het Mexicaanse Pachuca aasde op de kans om Van La Parra aan te trekken.

Van La Parra speelde vorig seizoen met Rode Ster nog vijf wedstrijden in de groepsfase van de Champions League. In de Servische competitie was zijn inbreng echter beperkt en de twee partijen besloten daarom in april uit elkaar te gaan. Vanwege de coronacrisis had Van La Parra daarna moeite om een nieuwe club te vinden, maar nu lijkt hij dus op korte termijn weer aan de slag te kunnen.