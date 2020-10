‘Zoekend Tottenham moet voor 18.00 uur twintig miljoen euro neertellen’

Tottenham Hotspur werkt op de valreep nog aan de komst van Joe Rodon. De transferwindow in de Football League is nog tot 18.00 uur - 17.00 uur Engelse tijd - geopend en the Spurs zullen voor die tijd nog tot een akkoord moeten komen met Swansea City. Er bestaat voorlopig echter nog een flink verschil tussen vraag en aanbod in de onderhandelingen over de 22-jarige centrumverdediger.

Eric Dier kampt momenteel met een hamstringblessure en het is voorlopig niet bekend hoe lang hij uit de roulatie zal zijn. De Engels international vormde voor de interlandonderbreking samen met Davinson Sánchez het centrale duo in de defensie van Tottenham Hotspur, terwijl manager José Mourinho na het vertrek van Jan Vertonghen naar Benfica Toby Alderweireld en jongeling Japhet Tanganga nog achter de hand heeft. Bij the Spurs is men nu klaarblijkelijk van mening dat de spoeling qua centrumverdedigers te dun is, waardoor Rodon op de valreep de mogelijkheden voor Mourinho nog moet vergroten.

De transferwindow in de Football League is nog geopend tot 18.00 uur Nederlandse tijd. Premier League-clubs mogen onderling geen zaken meer doen, maar kunnen wel spelers aantrekken vanaf lagere niveaus. Rodon werd opgeleid door Swansea City en brak twee jaar geleden door in de hoofdmacht, waarvoor hij inmiddels 54 officiële wedstrijden achter zijn naam heeft staan. The Swans zijn uitstekend aan het seizoen begonnen en bezetten momenteel de vierde plaats in de Championship, met tien punten uit vier wedstrijden.

De Daily Telegraph schrijft dat Swansea City ‘niet in de positie’ is om Rodon binnenboord te houden, maar stelt tegelijkertijd dat het besluit om hem te verkopen genomen wordt door de Amerikaanse eigenaren Jason Levien en Steven Kaplan. Tottenham-voorzitter Daniel Levy heeft zich met tien miljoen euro in Wales gemeld, al bevat zijn aanbod ook de nodige bonussen die de transfersom nog fors kunnen doen laten toenemen. Er is echter sprake van een fors verschil tussen vraag en aanbod, want Swansea City verlangt het dubbele voor viervoudig Welsh international: twintig miljoen euro.