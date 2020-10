‘Juventus wil Cristiano Ronaldo betrekken in megadeal van 400 miljoen’

Kylian Mbappé wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid, terwijl Barcelona ook in de markt zou zijn voor de jonge aanvaller. Juventus lijkt echter niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij een overgang van Mbappé naar LaLiga. La Vecchia Signora is naar verluidt ook zeer gecharmeerd van de spits van Paris Saint-Germain en heeft volgens Tuttosport een ambitieuze constructie in gedachten om de Fransman naar het Allianz Stadium te halen.

De sportkrant uit Turijn meldt dat Juventus Mbappé via een deal waar, aan onder meer transferbedragen en salarissen, in totaal vierhonderd miljoen euro mee gemoeid zal zijn op wil pikken in Parijs. Een belangrijk onderdeel van de constructie is dat Cristiano Ronaldo de omgekeerde weg bewandelt. De 35-jarige Portugees drukt met zijn megasalaris zwaar op de begroting en Juventus is niet in staat om zowel Ronaldo als Mbappé in zijn salarishuis op te nemen.

PSG wordt bovendien gezien als de enige club ter wereld die het zich kan veroorloven om het jaarsalaris van 31 miljoen dat Ronaldo momenteel opstrijkt over te nemen. Het is overigens niet de eerste keer dat de wereldster in verband wordt gebracht met een overgang naar het Parc des Princes: les Parisiens zouden er al langer van dromen om Ronaldo te koppelen aan Neymar en PSG wil volgens eerder deze week naar buiten gekomen berichten volgend jaar een nieuwe poging ondernemen om hem los te weken bij Juventus.

Beide spelers beschikken over een tot medio 2022 doorlopend contract, waardoor zij volgend jaar nog maar een jaar vastliggen bij hun huidige werkgevers. Juventus zal hoe dan ook stevige concurrentie ondervinden van Real Madrid, dat al een aantal jaar wordt genoemd als de volgende werkgever van Mbappé. De Koninklijke zou ook azen op de komst van Erling Braut Haaland, die samen met Mbappé het gedroomde nieuwe aanvalskoppel moet gaan vormen.