De gok van Manchester United: 40 miljoen voor 18-jarige met 24 speelminuten

Manchester United-fans hadden op de slotdag van de transfermarkt de hoop nog altijd stiekem gevestigd op de komst van Jadon Sancho. Ook de naam van Ousmane Dembélé zong rond op Old Trafford. Beide aanvallers kwamen niet. Toch gaf de clubleiding vlak voor het sluiten van de transferwindow nog tientallen miljoenen uit. Na het aantrekken van Donny van de Beek, Alex Telles en Edinson Cavani werd de komst van Atalanta-talent Amad Diallo wereldkundig gemaakt. De achttienjarige buitenspeler is de grote onbekende die een hoge positie inneemt in het rijtje van de duurste aankopen van the Red Devils, en dat terwijl hij pas 24 minuten speelminuten maakte op het hoogste niveau.

Bij aanvang van de transferzomer was de verwachting dat United aan de haal zou gaan met Sancho. Borussia Dortmund wilde hem liever niet laten gaan en wees biedingen vanuit Manchester af. Waar de fans hoop hielden op de komst van de Engels international, schakelde de clubleiding door. Ondanks geruchten over de eventuele komst van Dembélé werd de aandacht verlegd naar een speler die alleen nog maar had geroken aan het grote werk bij Atalanta. Amad Diallo, die eerder Amad Traoré heette, sluit op zijn vroegst in januari aan bij de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United had hem het liefst direct laten aansluiten, maar het vergt veel tijd om zijn werkvergunning en paspoort in orde te maken.

Of United een goede deal heeft gesloten zal nog moeten blijken. Verschillende zaakwaarnemers hebben grote twijfels, zo blijkt uit een enquête van The Athletic. Het Engelse platform besloot achttien belangenbehartigers te vragen naar de slechtste deals van afgelopen transferperiode en de naam van Diallo werd vaak genoemd. Na Edinson Cavani (transfervrij van Paris Saint-Germain naar Manchester United), Donny van de Beek (voor maximaal 44 miljoen euro van Ajax naar Manchester United) en Nathan Aké (voor 45,3 miljoen euro van Bournemouth naar Manchester City), zien de zaakwaarnemers het aantreken van Diallo als slechtste Premier League-deal.

Manchester United betaalt in eerste instantie een transfersom van 21 miljoen euro aan Atalanta. Dat bedrag kan nog veel verder oplopen doordat beide clubs het eens zijn geworden over meerdere bonussen. Via variabelen kan de totale transfersom van deze achttienjarige aanvaller oplopen naar liefst veertig miljoen euro. Door dit bedrag valt Diallo net buiten de top tien van duurste aankopen uit de clubgeschiedenis van de Premier League-club. Ter vergelijking: voor spelers als Wayne Rooney (37 miljoen euro), Memphis Depay (34 miljoen euro) en Alexis Sánchez (34 miljoen euro), Robin van Persie (30,7 miljoen euro), Ruud van Nistelrooij (28,5 miljoen euro) en Cristiano Ronaldo (19 miljoen euro) werd minder betaald. Natuurlijk, de prijzen op de transfermarkt zijn de laatste jaren door het dak heengegaan, maar dat United een gigantische transfersom op tafel neerlegt voor een achttienjarige die zichzelf nog moet bewijzen is veelzeggend.

Manchester United wilde Diallo heel graag inlijven en de interesse komt niet uit de lucht vallen. Volgens Engelse media zat de Engelse topclub al vier jaar achter het talent aan. In 2016 verscheen het toptalent voor het eerst op de radar bij de scouts van de club. De aanvaller was destijds pas vijftien jaar oud maar maakte toen al grote indruk in het shirt van Atalanta. De clubleiding van United besloot om de ontwikkeling van Diallo nauwlettend in de gaten te gaan houden. Hij bleef imponeren en dat leidde er toe dat de afdeling scouting hem beoordeelde als een potentiële aankoop, nog voordat hij zijn debuut maakte in het eerste elftal van Atalanta op 27 oktober 2019. Op die dag schreef de Ivoriaan geschiedenis tegen Udinese. Hij kwam na 77 minuten spelen binnen de lijnen, Atalanta stond toen al op een 6-1 voorsprong. Vijf minuten na zijn invalbeurt werd hij aangespeeld door Marten de Roon. Diallo stond maar net op de helft van de tegenstander en begon aan een rush, om vervolgens met een afstandschot te scoren.

Met zijn 17 jaar en 109 dagen werd hij de jongste speler die wist te scoren bij zijn debuut in de Serie A. De verwachting is dat dit niet het laatste record is dat Diallo zal verbreken. Wie de nog prille loopbaan van Diallo van dichtbij heeft gevolgd zal beamen dat hij een van de meest veelbelovende tieners is in het Italiaanse voetbal. Voordat hij werd toegevoegd aan de jeugdopleiding van Atalanta ging hij op proef bij Juventus, Internazionale en AC Milan. De jeugdinternational is watervlug en speelt graag vanaf de rechterkant, ondanks dat hij linksbenig is. Diallo heeft een kenmerkende speelstijl; hij komt vanaf de flank graag naar binnen om met een schot het doel onder vuur te nemen. Door zijn manier van spelen is hij in Italië vergeleken met Lionel Messi. “Hij speelt zoals Messi. Op de training moeten we hem soms een schop geven om hem af te stoppen”, zei Alejandro 'Papu' Gómez, Atalanta-middenvelder en tevens Messi’s collega bij de nationale ploeg van Argentinië.

Ondanks dat Diallo wordt gezien als een enorm talent en er altijd veel belangstelling voor hem is geweest, kwam zijn transfer naar Manchester United als een verrassing in de Italiaanse voetbalwereld. De verwachting was namelijk dat hij op huurbasis zou vertrekken naar Parma. Bij Atalanta waren zijn kansen op speeltijd namelijk gering, terwijl Parma hem goed kon gebruiken. Laatstgenoemde club nam dan ook met grote verbazing en teleurstelling kennis van het feit dat Diallo plots op weg was naar Old Trafford. Parma-directeur Alessandro Lucarelli bleef met grote woede achter op de slotdag van de transfermarkt. “Jullie moeten Atalanta maar vragen naar Diallo”, zei Lucarelli tegenover Sky Italia. “We hadden een akkoord, maar toen begonnen de onderhandelingen met Manchester United. Ze hebben hem verkocht, terwijl wij hem goed hadden kunnen gebruiken.”

Supporters van Manchester United hoeven niet te verwachten dat Diallo er gelijk zal staan wanneer hij in januari aansluit bij de selectie van Solskjaer. Hij zal de tijd nodig hebben om te moeten wennen aan het niveau, zijn nieuwe ploeggenoten, de speelstijl, de competitie en een andere omgeving. Daarnaast krijgt hij ook te maken met veel concurrentie, daar Solskjaer genoeg keuze heeft in de voorhoede. Mason Greenwood en Daniel James hopen eneneens op speeltijd, terwijl nieuwkomer Facundo Pellistri ook als buitenspeler uit de voeten kan en Manchester United de strijd om de handtekening van Jadon Sancho nog altijd niet heeft opgegeven. Engelse media gaan ervan uit dat de rechtsbuiten van Borussia Dortmund in januari en anders in de zomer van volgend jaar wordt aangetrokken. De concurrentie wordt dus gigantisch voor Diallo, maar desondanks denken de scouts zeker te weten dat hij van toegevoegde waarde kan zijn. Is het niet dit seizoen, dan wel ergens in de nabije toekomst. Diallo is misschien niet de aankoop die de fans van United hadden verwacht, maar wellicht degene die voor de grootste verrassing kan zorgen.