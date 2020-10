Neymar krijgt flinke veeg uit de pan: ‘Voor mij is hij echt een clown’

Brazilië won in de nacht van dinsdag op woensdag met de nodige moeite van Peru. Door twee doelpunten van Neymar en rode kaarten voor Carlos Cáceda en Carlos Zambrano in de laatste tien minuten eindigde het duel in 2-4. Zambrano heeft naar aanleiding van die wedstrijd in gesprek met La banda del Chino geen goed woord over voor Neymar, die hij bestempelt als ‘een clown’.

“Eerlijk: hij is een geweldige speler. Een van de beste spelers ter wereld. Maar voor mij is hij echt een clown. Hij is zich bewust van alles wat hij deed op het veld. Neymar is op zoek naar ook maar de kleinste overtreding. In het strafschopgebied liet hij zich vier of vijf keer vallen, om te kijken of hij een penalty kon krijgen. Uiteindelijk kreeg hij zijn zin, want er werden twee penalty’s gegeven. Onterecht”, stelt Zambrano.

Neymar scoorde in het Estadio Nacional Lima uiteindelijk drie keer, waarvan tweemaal uit een strafschop. Richarlison trof ook doel namens Brazilië, terwijl André Carillo en Renato Tapia de doelpuntenproductie namens Peru voor hun rekening namen. Zambrano kan moeilijk verkroppen dat Brazilië twee strafschoppen kreeg, die uiteindelijk de 2-4 overwinning mede tot stand brachten.

“Het is Brazilië en bij ieder contact gingen ze direct bij de VAR kijken. Of het nu positief of negatief is, ze gaan meteen naar de beelden kijken. Alleen maar omdat het Brazilië is”, stelt Zambrano. De 31-jarige centrumverdediger speelt sinds januari van dit jaar voor Boca Juniors, nadat hij in Europa uitkwam voor onder meer Schalke 04, Eintracht Frankfurt, PAOK Saloniki, FC Basel en Dynamo Kiev.