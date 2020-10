Weghorst was dicht bij droomtransfer: ‘Het was serieus, daar was ik kandidaat’

Wout Weghorst was in de afgelopen transferwindow dicht bij een transfer naar Tottenham Hotspur, zo geeft hij te kennen in gesprek met Kicker. De 28-jarige spits van VfL Wolfsburg was bij the Spurs in beeld om de stand-in voor Harry Kane te worden. De droomtransfer kwam voor Weghorst echter niet van de grond, mede doordat zijn huidige werkgever naar verluidt een bedrag van 35 miljoen euro vroeg.

“Ik blijf met alle liefde bij Wolfsburg. Maar ik kan eerlijk zijn: natuurlijk wist ik dat er links en rechts interesse was. De belangstelling van Tottenham was serieus, daar was ik een kandidaat”, stelt Weghorst. Een transfer naar de Premier League was voor hem een serieuze optie. “Natuurlijk ben je met zoiets bezig. Het is voor mij ook een bevestiging dat ik op de goede weg ben.”

Weghorst verzorgde sinds hij in de zomer van 2018 voor 10,5 miljoen euro werd overgenomen van AZ 40 doelpunten in 86 wedstrijden voor VfL Wolfsburg. In een eerder stadium werd zijn naam in verband gebracht met Arsenal, terwijl hij zich met dat moyenne tevens in de kijker speelde bij Tottenham. VfL Wolfsburg verlangde naar verluidt 35 miljoen euro voor het nog tot medio 2023 lopende contract van Weghorst, waardoor Tottenham in de zoektocht naar een stand-in voor Kane uiteindelijk uitkwam bij Carlos Vinícius,

“Ik ben 28 en wil graag prijzen winnen, dat heb ik hier duidelijk gemaakt. Ik hoop dat we als team onszelf kunnen verbeteren en nog beter kunnen presteren. Als ik op een dag het gevoel heb dat ik mijn doelstellingen niet meer kan behalen bij VfL Wolfsburg, zal ik dat aangeven. Dat is nu niet het geval. De Premier League blijft een droom”, zegt Weghorst. De spits van VfL Wolfsburg maakte tijdens de afgelopen interlandperiode geen deel uit van de selectie van Oranje.