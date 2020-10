Wim Kieft glundert: ‘Hij vreet alles uit, dat is toch geweldig om te zien, joh!’

Wim Kieft heeft genoten van de confrontatie tussen het Nederlands elftal en Italië in de Nations League (1-1) afgelopen woensdag. De analist is van mening dat de formatie van bondscoach Frank de Boer goed voor de dag kwam in Bergamo. "Ik vond ze goed spelen. In ieder geval fris en frank en vrij", zegt de oud-aanvaller in gesprek met Veronica Inside.

"Dan kun je hele discussies gaan maken, van of dat komt door Ronald Koeman of Frank de Boer, maar ik denk dat dat gewoon met spelers te maken heeft. Je zag enthousiasme, wat je ook wel mag verwachten als je in het Nederlands elftal speelt. Maar ze speelden ook echt goed", stelt Kieft, die ook lovend is over de passie bij de Italianen. Dat begint volgens hem al bij het volkslied.

De man van de wedstrijd was niet Stefan de Vrij of Frenkie de Jong

"Kijk, wij hebben een waardeloos volkslied. Ik vind dat wij een depressief volkslied hebben. Er zitten geen hoogteverschillen in. Maar dat Italiaanse volkslied, dat is natuurlijk van een schoonheid, dat is ongekend. En die jongens vinden het ook echt leuk om mee te zingen", aldus Kieft, die de passie ook in de manier van voetballen terugziet bij de Italianen.

"Als je die Giorgio Chiellini ziet, dat is toch geweldig, joh! De manier waarop hij bezig is. Hij vreet alles uit: alles wat hij maar kan uitvreten, vreet hij uit. En altijd zegt hij: oh sorry, sorry. Maar hij zit er bovenop, hij is 36. Hij was Luuk de Jong één keer kwijt, toen maakte De Jong een beweging naar de eerste paal en toen was hij hem even kwijt. Maar verder zit hij er zo kort op. Ik vind dat echt geweldig", besluit Kieft.