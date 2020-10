Talent lyrisch: ‘Ik sta er hetzelfde in, daarom mag ik Koeman erg graag’

Ronald Koeman staat er goed op bij de selectie van Barcelona, zo meldden Sport en Mundo Deportivo donderdag. De Nederlandse trainer wordt gewaardeerd om zijn heldere communicatie en de intensievere trainingen, zo luidde de conclusie. Pedri geeft in gesprek met Mundo Deportivo aan dat Koeman in ieder geval op hem een sterke indruk maakt.

"Hij maakt een erg goede indruk. Hij heeft me speelminuten bezorgd en dat maakt mij extra blij natuurlijk", lacht de zeventienjarige aanvallende middenvelder annex vleugelspeler, die in de LaLiga-wedstrijden tegen Villarreal (4-0), Celta de Vigo (0-3) en Sevilla (1-1) als invaller fungeerde. Pedri laat weten dat hij blij is met de impact van Koeman bij Barcelona.

Koeman maakt grote indruk: ‘Messi zei dat ze in goede handen waren’

Sport en Mundo Deportivo concludeerden dat de spelers van Barcelona lovend zijn over Ronald Koeman. Lees artikel

"Het is de manier waarop wij wedstrijden benaderen. We doen het goed, we leggen goede prestaties op de mat. Wat Koeman tegen mij zegt? Hij zegt tegen mij dat ik moet genieten, net als dat ik deed bij Las Palmas. Ik moet van hem kalm blijven en niet nerveus worden over wat er mogelijk komen gaat. Hij is een trainer die veel intensiteit van de spelers verlangt. Ik houd daarvan. Ook het snelle drukzetten bij balverlies. Je ziet dat Koeman op de details let."

"Ik sta er hetzelfde in, dat is waarom ik Koeman erg graag mag", aldus Pedri, die erkent dat de oefenmeester ook hamert op defensieve stabiliteit. "Daar letten we ook op. Je moet er vooral voor zorgen dat je de bal snel verovert, zodat je weer snel kunt aanvallen. Dan is het andere team slechter georganiseerd en kan je meer schade aanrichten."