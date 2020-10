McClaren gelooft zijn oren niet: ‘Hoe kan dat? Wat is er met hem gebeurd?’

Ola John streek onlangs na acht jaar afwezigheid weer neer in de Eredivisie. De 28-jarige aanvaller heeft zich aangesloten bij RKC Waalwijk, dat het zaterdag opneemt tegen Heracles Almelo. In 2012 maakte John een miljoenentransfer van FC Twente naar Benfica, maar sindsdien raakte de carrière van de eenmalig Oranje-international in het slop. Steve McClaren, voormalig coach van John van FC Twente, baalt van de loopbaan van zijn ex-pupil.

"Ola John bij RKC? Hoe kan dat? Ik snap er niets van", reageert de Engelsman als hem in gesprek met TC Tubantia wordt verteld waar John naartoe is verkast. "Hoe oud is hij nu? 28 nog maar? Wat is er met hem gebeurd?" McClaren maakte John vanaf januari 2012 een halfjaar mee. "Ola deed me denken aan Eljero Elia. Zijn potentieel was enorm, die jongen was top, top, top."

"En hij was een nice boy, kwam nooit in de problemen", vervolgt de coach, die heeft meegekregen dat John in 2012 eigenlijk nog niet wilde vertrekken uit zijn veilige omgeving. Het voelde voor hem als een gedwongen transfer. "Twente moest verkopen", weet McClaren. "Maar hij is te vroeg verkocht, hij was nog niet klaar om te gaan. In Twente was de omgeving perfect voor hem."

"Ik vind het vervelend dat het zo is gelopen en ben teleurgesteld dat het niet is gelukt. Ola had de top moeten halen", zegt de oefenmeester, die aangeeft dat John mogelijk ook niet met de juiste trainers in aanraking is gekomen. "Iemand die vertrouwen in hem had. Ola is een speler die support nodig heeft." Toch ziet McClaren John nog wel schitteren. "Hij is nog steeds jong en tegelijk op een volwassen leeftijd, is terug in Nederland en kan zich bewijzen. Ik ga hem vanaf nu weer volgen."