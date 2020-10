Almere City FC laat kans om koppositie te grijpen liggen

Almere City FC is er donderdagavond niet in geslaagd om af te rekenen met FC Den Bosch. De Flevolanders konden bij winst de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overnemen van NAC Breda, maar bleven in De Vliert steken op een 1-1 gelijkspel. Almere blijft daardoor op de tweede plek steken, op een punt van de Parel van het Zuiden.

De bezoekers begonnen nog wel goed aan de wedstrijd door al na een kwartier spelen op voorsprong te komen. Uit een voorzet van Faris Hammouti was het Oussama Bouyaghlafen die de 0-1 binnen kopte tegen zijn oude werkgever. In het restant van de eerste helft waren er kansen over een weer, zonder dat er gescoord werd. Vier minuten na de onderbreking was het echter wel raak toen een schot van Rik Mulders dusdanig van richting werd veranderd door Frederik Helstrup dat doelman Michael Woud kansloos was. Ook in de tweede helft kregen beide ploegen nog mogelijkheden om het scorebord in beweging te brengen, maar het bleef bij 1-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 NAC Breda 6 6 0 0 15 18 2 Almere City FC 7 5 2 0 9 17 3 SC Cambuur 7 5 1 1 18 16 4 De Graafschap 6 4 1 1 5 13 5 Roda JC Kerkrade 7 3 2 2 6 11 6 Telstar 7 3 2 2 3 11 7 NEC 6 3 0 3 4 9 8 Jong PSV 6 3 0 3 0 9 9 Go Ahead Eagles 7 2 3 2 0 9 10 FC Eindhoven 7 2 3 2 -5 9 11 MVV Maastricht 7 2 2 3 -6 8 12 Jong AZ 6 2 1 3 -5 7 13 Excelsior 7 2 1 4 0 7 14 FC Den Bosch 7 2 1 4 -6 7 15 Helmond Sport 7 2 1 4 -7 7 16 FC Volendam 6 1 3 2 -2 6 17 Jong Ajax 6 2 0 4 -4 6 18 Jong FC Utrecht 6 2 0 4 -5 6 19 TOP Oss 7 1 2 4 -8 5 20 FC Dordrecht 7 1 1 5 -12 4