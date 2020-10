Chelsea leent Victor Moses na terugkeer uit Milaan voor zesde keer uit

Victor Moses draagt dit seizoen opnieuw niet de kleuren van Chelsea. The Blues laten donderdagavond via de officiële kanalen weten dat de buitenspeler de rest van het seizoen wordt verhuurd aan Spartak Moskou. De Russen hebben bovendien de optie om de 38-voudig international van Nigeria permanent in te lijven.

Chelsea nam Moses in de zomer van 2012 voor 11,5 miljoen euro over van Wigan Athletic en in de 8 jaar dat hij nu onder contract staat bij de Londenaren, speelde hij 128 officiële wedstrijden. Dit hadden er meer kunnen zijn als hij in deze periode niet al vijf keer op huurbasis elders was gestald.

Moses speelde namelijk achtereenvolgens voor Liverpool, Stoke City, West Ham United, Fenerbahçe en Internazionale. De Italianen pikten hem begin dit jaar op voorspraak van trainer Antonio Conte, die Moses nog kende van hun gezamenlijke periode op Stamford Bridge, op in Engeland en hij kwam in totaal twintig keer in actie voor i Nerazzurri.

Inter nam hem echter niet permanent over, waardoor er nu een nieuwe oplossing gevonden moest worden voor de speler die bij Chelsea niet in de plannen van manager Frank Lampard voorkwam. Doordat Russische clubs nog tot aanstaande zaterdag nieuwe spelers mogen aantrekken kan Moses zijn loopbaan nu een vervolg geven in Moskou.