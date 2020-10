Cristiano Ronaldo onderwerp van gesprek na inmenging van minister

Cristiano Ronaldo blijft onderwerp van gesprek in Italië. De aanvaller van Juventus weigerde vorige week in het clubhotel van Juventus te blijven nadat twee medewerkers van de club positief hadden getest op het coronavirus en hij reisde vervolgens naar Portugal voor de Nations League-wedstrijden tegen Spanje en Zweden. Het duel met de Scandinaviërs moest hij echter laten schieten nadat hij zelf ook positief had getest op corona en Ronaldo is inmiddels weer terug in Turijn, in de hoop op tijd een negatieve test te kunnen overleggen om op 28 oktober tegen Barcelona te kunnen spelen in de Champions League.

Zijn gedrag krijgt mogelijk echter nog een staartje. De Italiaanse Minister van Sport Vincenzo Spadafore heeft donderdag namelijk laten weten dat Ronaldo wat hem betreft de protocollen rondom de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus heeft overtreden: “Ja, dat denk ik wel. Als er geen specifieke toestemming is geweest van de autoriteiten”, aldus Spadafore tegenover persbureau ANSA.

Ronaldo had op het moment dat hij het teamhotel van Juventus verliet twee negatieve tests afgelegd, terwijl dat er volgens de protocollen van de Italiaanse voetbalbond eigenlijk drie hadden moeten zijn. Andrea Agnelli, de voorzitter van zijn club, heeft later op de donderdag tijdens een persmoment juist laten weten zich van geen kwaad bewust te zijn: “Minister Spadafore moet het Ministerie van Volksgezondheid of Binnenlandse Zaken maar bellen om te vragen welke overtreding hij precies begaan heeft.”

“Ik ben een sportdirecteur en ik volg de protocollen van de overheid. En wat betreft de coronabubbels, wil ik jullie er graag aan herinneren dat de spelers vrije burgers zijn zodra ze naar huis gaan, ze mogen zelf bepalen wanneer ze willen vertrekken. Ze moeten bovendien op komen draven als ze worden opgeroepen door hun nationale ploegen. Gezondheid is natuurlijk de prioriteit in deze complexe tijd, maar ik geloof dat als de protocollen correct worden toegepast, dit genoeg zal zijn om het einde van het seizoen te bereiken”, sloot hij af.

De gang van zaken bij Juventus wordt momenteel nader onderzocht door de autoriteiten. Ronaldo keerde woensdag terug naar Italië in is daar inmiddels in thuisisolatie gegaan. De sterspeler van Juventus zal in ieder geval de Serie A-wedstrijd tegen Crotone aan zich voorbij moeten laten gaan, evenals het Champions League-duel met Dynamo Kiev van volgende week. Het competitietreffen met Hellas Verona en de kraker tegen Barcelona zijn twijfelgevallen afhankelijk van wanneer hij precies een negatieve coronatest kan overleggen.