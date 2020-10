Justin Kluivert hoeft nog niet te rekenen op basisplaats bij RB Leipzig

Justin Kluivert ruilde AS Roma op Deadline Day in voor RB Leipzig. Die Roten Bullen huren de aanvaller in eerste instantie voor een seizoen van de Romeinen en zij hebben ook de optie om hem volgend jaar definitief in te lijven. Kluivert trainde de afgelopen dagen al mee met zijn nieuwe werkgever en maakt aankomende zaterdag mogelijk zijn officiële debuut.

Leipzig neemt het dan in de Bundesliga op tegen FC Augsburg en trainer Julian Nagelsmann ziet een aantal internationals pas laat bij de club terugkeren. Dit betekent echter niet dat Kluivert meteen op een plek bij de eerste elf hoeft te rekenen: “Voor de basis is hij geen kandidaat. We hebben veel spelers die fit zijn en al in het ritme zitten omdat ze hier al langer spelen”, legde de trainer donderdag uit tijdens een persmoment.

“Hij heeft in de eerste twee, drie dagen ook wat problemen gehad om erin te komen. Maar dat is normaal, hij heeft lang niet gespeeld. De laatste trainingen waren al duidelijk beter”, aldus Nagelsmann, die Kluivert wel een ‘kandidaat voor de wedstrijdselectie’ noemde. De tweevoudig international van het Nederlands elftal ondervindt bij Leipzig concurrentie van spelers als Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, Dani Olmo, Christopher Nkunku en Youssef Poulsen om de aanvallende posities.

Leipzig gaat echter een drukke periode tegemoet, waardoor Kluivert normaal gesproken wel aan spelen toe zal komen. Volgende week dinsdag staat in de Champions League de ontmoeting met Istanbul Basaksehir op het programma en in de weken erop wordt er ook gespeeld tegen Manchester United en Paris Saint-Germain. In de Bundesliga zijn de komende tijd onder meer Borussia Mönchengladbach en Eintracht Frankfurt de tegenstander. Op 5 december staat de kraker met Bayern München op de agenda.