Feyenoord is Premier League-interesse voor: ‘Dit moet pas het begin zijn’

Feyenoord heeft de vijftienjarige Antoni Milambo donderdag lang vast weten te leggen. De jonge aanvallende middenvelder heeft een driejarig contract getekend bij de Rotterdammers en hoopt in de komende jaren door te kunnen groeien naar het eerste elftal. Voor Feyenoord betekent het aanblijven van Milambo, die in het verleden al eens werd bekeken door scouts van Manchester United en bij meer Premier League-clubs op de radar stond, een mooie opsteker.

“Toen ik tien jaar was en via mijn amateurclub De Musschen in Rotterdam bij Feyenoord terechtkwam, werd een contract verdienen al snel mijn eerste doel”, reageert Milambo in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat het is gelukt is mooi. Ik ben trots, maar er is meer om te bereiken. Dit moet pas het begin zijn.”

Robert Pot, de zoon van assistent-trainer Cor Pot, is een van de begeleiders van het talent en hij stelt dat Milambo zich het hoofd niet op hol heeft laten brengen door de interesse van grote buitenlands clubs: “Antoni is een jongen uit Rotterdam-Zuid. Die heeft één ding in zijn hoofd en dat is als Rotterdammer De Kuip halen. Dat buitenland komt later wel”, is hij stellig. Pot krijgt bijval van het talent zelf: “Eerst een contract en nu knokken om ooit te kunnen debuteren in het eerste elftal van mijn club”, vervolgt Milambo.

De jongeling, die in april volgend jaar zijn zestiende verjaardag viert, speelt zijn wedstrijden dit seizoen voor Feyenoord Onder-18. “Als dat mij lukt, wil ik een echte basisspeler van Feyenoord worden. Ik woon vlakbij Lutsharel Geertruida, hij heeft deze weg al bewandeld. Ik praat weleens met hem. Hij zegt dat ik hard moet werken en geduld moet hebben. Ik luister goed naar hem”, gaat hij verder. Milambo geeft aan het liefst als nummer 10 te willen spelen: “Fysiek moet ik nog groeien, ik speel wekelijks tegen jongens die allemaal ouder zijn. Maar dat is een goede leerschool en die heb ik nodig om daar te komen waar ik ooit wil zijn: in een volle Kuip.”