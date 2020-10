VVV-Venlo sluit oude bekende na twee jaar afwezigheid weer in de armen

VVV-Venlo heeft zich versterkt met Torino Hunte. De Limburgers maken donderdagavond melding van de rentree van de 29-jarige aanvaller, die eerder al drie jaar voor de club speelde. Hunte komt transfervrij over van Almere City FC en heeft zich voor een seizoen aan VVV verbonden. In de verbintenis is ook de optie opgenomen om de samenwerking met nog een jaar te verlengen.

Hunte speelde tussen 2015 en 2018 al 102 wedstrijden in de hoofdmacht van VVV. Twee jaar geleden volgde een overstap naar Almere en deze zomer kwam er, met wederzijds goedvinden, een einde aan de samenwerking tussen Hunte en de Flevolanders. In juli speelde hij vervolgens enige tijd op proef voor NAC Breda, zonder daar permanent aan de slag te gaan. Na in de afgelopen weken al meegetraind te hebben, sluit Hunte zich nu definitief aan bij de selectie van trainer Hans de Koning.

“Het is mooi dat ik weer bij VVV-Venlo terug mag keren. Dit is een club waar ik drie seizoenen lang met heel veel plezier heb gespeeld en waar ik een fantastische tijd heb beleefd. Ik ben nota bene kampioen geworden met VVV-Venlo. Dan is het heel mooi dat je hier een tweede kans krijgt. Daar ben ik de club dankbaar voor”, reageert hij op zijn rentree.

Ook technisch manager Stan Valckx is tevreden over de hernieuwde samenwerking: “Torino is een goede voetballer en een jongen die qua persoonlijkheid ook prima in de groep past. Mooi dat we hem kunnen toevoegen aan onze selectie. Hij is een speler met snelheid en een actie in de benen, die altijd zorgt voor dreiging. We heten Torino dan ook weer van harte welkom op het oude nest.”