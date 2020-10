Van der Gijp reageert op eis OM: ‘Ik word er niet echt heel erg vrolijk van’

René van der Gijp werd eind april het slachtoffer van een mislukte overval toen hij vlak bij zijn huis werd belaagd door drie mannen met voorhamers. De oud-voetballer kon uiteindelijk ongedeerd wegkomen en donderdag verscheen een van de verdachten voor de rechter. De 21-jarige Ryan van V. fungeerde op de betreffende avond als de chauffeur van de overvallers en het Openbaar Ministerie heeft nu een celstraf van twee jaar tegen hem geëist. Van der Gijp laat in een korte reactie weten bijna medelijden te hebben met de jonge overvaller.

Van der Gijp wilde op de betreffende avond zes maanden geleden zijn oprit oprijden toen er opeens drie overvallers met hamers opdoken. Zij probeerden daarop de ruiten van de auto van de analyticus in te slaan in een poging zijn Rolex-horloge te stelen. Doordat de auto van de analyticus was uitgerust met kogelvrij glas slaagden zij hier echter niet in, waarna Van der Gijp weg kon rijden.

“Ik heb er eigenlijk mee te doen ook. Dan ga je met drie inbrekers op pad om iemand te beroven. Dat schiet lekker op… Ik heb dan niet het gevoel dat als je ’s avonds thuiskomt, je daar een lekker gevoel aan overhoudt”, reageert Van der Gijp donderdagavond bij RTL Boulevard op de tegen Van V. geëiste celstraf. “Dat jochie moet voorkomen. Hij is 21 en heeft nog een heel leven voor zich. Nee, het zijn allemaal geen dingen waar ik echt heel erg vrolijk van word. Misschien heeft hij ervan geleerd, misschien ook niet. Het is te hopen van wel voor hem.”

De in de studio van het programma aanwezige Peter R. de Vries vindt dat Van der Gijp een ‘beetje laconiek’ op de kwestie reageert. De journalist denkt echter dat er onder de oppervlakte meer speelt: “Ik denk dat het hem niet in de koude kleren is gaan zitten. De persofficier had natuurlijk volkomen gelijk toen hij zei: ‘Stel nou dat die ruiten niet gepantserd waren geweest.’ Dan waren al die ruiten ingeslagen met die voorhamers en dan vraag je je toch werkelijk af of je dat wel gaat overleven. Uit het feit dat René later in interviews ook wel heeft gezegd dat hij nooit meer zo’n klokkie om gaat doen, geeft natuurlijk aan dat er diep van binnen wel iets zit.”