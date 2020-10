Opnieuw wedstrijd De Graafschap verplaatst vanwege coronabesmettingen

De wedstrijd tussen Helmond Sport en De Graafschap die voor vrijdagavond op het programma stond gaat niet door. De KNVB meldt donderdagavond via de officiële kanalen dat Helmond Sport te maken heeft met meerdere coronabesmettingen. Verschillende personen moeten als gevolg van deze besmettingen in quarantaine, waardoor de Brabanders geen elftal op de been kunnen brengen.

Het duel is in eerste instantie doorgeschoven naar aanstaande maandag, maar het al dan niet doorgaan van de wedstrijd hangt nog af van de ontwikkelingen rondom de besmettingen. Eerder op de donderdag liet ook De Graafschap weten dat er vier besmettingen zijn vastgesteld binnen de medewerkers, selectie en staf van de club. Na deze mededeling van de Superboeren was het in eerste instantie nog de bedoeling dat de wedstrijd gewoon door zou gaan.

Voor De Graafschap is het al de tweede keer in korte tijd dat er een wedstrijd wordt verplaatst vanwege coronabesmettingen. De Achterhoekers zouden het vorige week eigenlijk opnemen tegen NAC Breda, maar doordat de Brabanders ook te maken kregen met positieve tests is dit treffen eveneens doorgeschoven.