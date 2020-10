Cocu verwelkomt voormalig Feyenoord-spits bij Derby County

Colin Kazim-Richards vervolgt zijn loopbaan in de Championship. De 34-jarige spits heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een contract tot aan het einde van het sezoen bij Derby County, de club van manager Phillip Cocu. Kazim-Richards was transfervrij nadat hij onlangs vertrok bij de Mexicaanse club CF Pachuca.

Kazim-Richards is in Nederland bekend vanuit zijn tijd bij Feyenoord, waar hij van medio 2014 tot februari 2016 speelde. De Turks international is geen onbekende in Engeland, eerder speelde hij namelijk al voor Blackburn Rovers. Cocu kan een aanvallende versterking wel gebruiken; in de eerste vier competitiewedstrijden werden slechts drie punten behaald. Derby County staat op de twintigste plaats.

“Colin heeft veel ervaring opgedaan bij clubs in verschillende landen en geeft ons een extra optie voor de spitspositie”, reageert Cocu op de website van Derby County. “Hij heeft bij ons meegetraind en dat gaf ons de kans om te kijken hoe hij in de groep zou passen, en hoe fit hij is.” Mogelijk komt Kazim-Richards vrijdag voor het eerst in actie voor zijn nieuwe club in de uitwedstrijd tegen Watford.

Tegenover de komst van Kazim-Richards staat het vertrek van Florian Jozefzoon. De Nederlandse buitenspeler wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Rotherham United. De 29-jarige ex-speler van PSV is sinds twee jaar in dienst en speelde slechts veertien wedstrijden voor Derby County.