Bozeník keert op krukken terug bij Feyenoord na interlandperiode

Feyenoord zal het voorlopig zonder Robert Bozeník moeten doen. De Slowaaks international is geblesseerd teruggekeerd uit de interlandperiode en volgens Voetbal International ziet zijn situatie er niet goed uit. De spits raakte woensdag geblesseerd tijdens de interland van Slowakije tegen Israël (2-3), het duel waarin PSV-spits Eran Zahavi een hattrick maakte.

Wat Bozeník precies mankeert is onbekend. Volgens het weekblad loopt de aanvaller rond op krukken en laat hij vrijdag een scan maken, waardoor er meer duidelijkheid zal komen. Feyenoord heeft de blessure van Bozeník nog niet bevestigd, maar zou er al rekening mee houden hem voorlopig kwijt te zijn.

Bozeník startte woensdag vanuit de basis in de Nations League-wedstrijd tegen Israël. Twintig minuten voor tijd werd hij bij een 2-1 voorsprong vervangen door Pavol Safranko. Door twee doelpunten van Zahavi in de slotfase gingen de drie punten mee naar Israël. Met een punt uit vier wedstrijden staat Slowakije onderaan in Groep 2 van Divisie B.

Bozeník speelt sinds januari voor Feyenoord, dat hem voor vier miljoen euro overnam van MSK Zilina. Hij kwam dit Eredivisie-seizoen alle competitiewedstrijden in actie, al verscheen hij alleen tegen ADO Den Haag aan de aftrap. Trainer Dick Advocaat geeft tot dusver de voorkeur aan Nicolai Jörgensen. Feyenoord hervat de Eredivisie zondagmiddag om 12.15 uur met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.