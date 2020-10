‘Transfer Messi naar Chelsea ketste in 2014 op laatste moment af’

Lionel Messi was afgelopen zomer op weg naar de uitgang bij Barcelona, maar koos er uiteindelijk toch voor om in het Camp Nou te blijven. Het was niet de eerste keer dat de Argentijn op het punt stond om zijn club te verlaten. Transferexpert Gianluca Di Marzio schrjift in zijn boek Grand Hotel Calciomercato over hoe een transfer van Messi naar Chelsea in 2014 afketste.

In de winterse transferperiode van 2014 stond José Mourinho aan het roer bij Chelsea en had hij zijn selectie graag verstrekt met de Argentijn van Barcelona. Di Marzio schrijft in boek hoe Messi bijna van Spanje van Engeland was verhuisd. De transferperikelen speelden zich af in de periode waarin Messi verwikkeld was in een belastingzaak met de Spaanse regering. Hij zat daar zo mee in zijn maag dat hij dacht aan een vertrek uit Spanje.

Messi zou destijds zelf Deco hebben ingeschakeld om een transfer op gang te helpen. De twee kenden elkaar vanuit hun gezamenlijke periode bij Barcelona en de Portugees had in 2008 zelf de stap van het Camp Nou naar Stamford Bridge gemaakt. Messi zag het voetballen in Engeland en wonen in Londen wel zitten. Volgens Di Marzio had Messi zelfs een videogesprek met Mourinho en stonden de seinen op groen.

Chelsea was in staat om de afkoopsom van 250 miljoen euro op tafel te leggen en de club had een contract ter waarde van 50 miljoen euro netto per jaar voor Messi klaarliggen. Vader Jorge was echter niet op de hoogte van de deal die op komst was. Messi senior vernam de vertrekwens van zijn zoon via Cesc Fàgregas en Deco. Hij nam telefonisch contact op met zijn zoon voor tekst en uitleg. “Ik weet niet waar je het over hebt, ik zweer het”, zo zou het antwoord van Messi geklonken hebben. Tot een transfer kwam het niet.