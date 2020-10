Dervisoglu reageert op beschuldigingen: ‘Ik kan hem niet de schuld geven’

Halil Dervisoglu heeft zich op huurbasis aangesloten bij FC Twente. De aanvallende middenvelder annex spits wordt gehuurd van Brentford, dat de jongeling ook aan ex-werkgever Sparta Rotterdam had kunnen uitlenen. Henk van Stee van Sparta haalde vorige week uit naar de zaakwaarnemer van Dervisoglu over de gang van zaken, maar de hoofdrolspeler zelf wil weinig kwijt over de kwestie.

De technisch directeur vond dat Yalcin Sarica een vuil spelletje speelde door aan Van Stee door te geven dat Brentford alleen zaken wilde doen met FC Twente. Toen Van Stee echter contact opnam met de Engelsen, bleek dit verhaal niet te kloppen. "Ik vind het echt een schande dat een zaakwaarnemer de boel zo besodemieterd heeft. En dat hij vervolgens ook niet meer het fatsoen heeft kunnen opbrengen om mij even te bellen over de keuze: heel raar, zo werkt dat niet. Ik heb het helemaal gehad met deze man."

Dervisoglu wordt donderdag in gesprek met FOX Sports geconfronteerd met de kwestie. "De club, de speler en de makelaar moeten tot een akkoord komen. Het is gegaan zoals het is gegaan. Ik kan niet zeggen dat ik mijn zaakwaarnemer de schuld geef. Mensen moeten ook gewoon weten dat ik graag naar FC Twente wilde. Mensen weet ook hoe ik Sparta heb zitten. Maar het is gegaan zoals het is gegaan en ik houd me daar ook niet veel mee bezig."

"Ik ben hartstikke blij dat ik hier ben", vervolgt de aanvaller, die wel even het gevoel had dat hij de Sparta-fans tekort had gedaan. "Maar ik weet vanuit mezelf dat het niet het geval was. Of FC Twente mijn keus of de keus van mijn zaakwaarnemer is? Beide. Ik heb alleen met FC Twente gesproken, dus Sparta kwam voor mij nooit in beeld. Ik wist wel dat Sparta interesse had. Ik had het ook het gevoel dat ik naar een mooie club wilde waar ik kan spelen en op dat moment was dat FC Twente."