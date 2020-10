‘Mino Raiola sluit nieuwe miljoenendeal en stelt grootmachten teleur’

Gianluigi Donnarumma staat voor een nieuw contract bij AC Milan. De 21-jarige doelman ligt momenteel nog maar een jaar vast en volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is een nieuwe deal nabij na gesprekken tussen de club en Mino Raiola. De zaakwaarnemer zet volgens de berichtgeving in op een kleine salarisverhoging voor zijn cliënt.

Donnarumma verdient nu zes miljoen euro op jaarbasis bij i Rossoneri, maar Raiola wil bij een krabbel een hogere gage bewerkstelligen voor de doelman. De belangenbehartiger zet in op minimaal 6,5 miljoen euro per seizoen. Milan ziet een dergelijke deal zitten. Eerder meldde Corriere della Sera zelfs dat de club bereid is om acht miljoen per jaar te betalen.

Milan heeft veel waardering voor de inbreng van Donnarumma, die op zijn beurt graag bij de club wil blijven. De sluitpost komt al sinds 2015 uit voor de hoofdmacht en staat inmiddels op 209 duels voor het eerste. Hij heeft voldoende opties als hij toch weigert een krabbel te zetten onder een contractverlenging. Onder meer Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea en Juventus houden de situatie in de gaten.

Een week geleden claimde Corriere della Sera dat Raiola een afkoopclausule verlangt. De zaakwaarnemer zou graag een clausule van dertig miljoen euro in het nieuwe contract van Donnarumma willen opnemen, zodat een relatief goedkope transfer in de toekomst alsnog mogelijk is. Deze clausule zou actief worden als Milan bepaalde doelstellingen niet haalt, zoals het behalen van Champions League-voetbal.