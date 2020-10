TOTO‘s tips: Tadic kan record Feyenoord-icoon tegen Heerenveen verpulveren

Na de interlandbreak zullen Ajax en sc Heerenveen speelronde vijf van de Eredivisie hervatten. Beide ploegen begonnen dit seizoen met drie overwinningen. Daaropvolgend leed Ajax een teleurstellende 1-0 nederlaag op bezoek bij FC Groningen en wist sc Heerenveen stand te houden in en tegen Utrecht (1-1). Hierdoor zijn de Friezen met tien punten bovenaan de ranglijst terug te vinden, net als Feyenoord en PSV. We mogen dus wel spreken van een topper in de Eredivisie, waarbij het verleden heeft uitgewezen dat het telraam erbij gepakt kan worden. Hieronder blikken wij in samenwerking met TOTO vooruit op Ajax - sc Heerenveen.

Ondanks het feit dat Ajax geen hele beste periode kent met zes nederlagen uit de laatste veertien Eredivisie-duels, kunnen Ajax-fans gezien het verleden met een gerust hart toeleven naar de wedstrijd tegen sc Heerenveen. De laatste ontmoeting met de Friezen was op 7 maart van dit jaar, wat voor beide ploegen ook de laatste wedstrijd van vorig seizoen betekende (1-3). Ajax verloor op 31 januari 2009 voor het laatst een competitiewedstrijd van sc Heerenveen (0-1). Sindsdien zijn de Amsterdammers al 22 duels ongeslagen met de Friezen in competitieverband en dat leverde meestal drie punten op (W18, G4). De punten die Ajax in eigen huis tegen Heerenveen pakte, werden overigens niet altijd even makkelijk veiliggesteld: beide teams kwamen in de laatste vier Eredivisie-ontmoetingen in Amsterdam al voor rust tot scoren. Drie keer maakte Heerenveen de 1-1 nadat Ajax als eerst scoorde, terwijl de Friezen één keer zelf op 0-1 kwamen.

Komen beide teams weer voor rust tot scoren? Bekijk dan hier de quotering.

Waar het gezien het verleden bijna een zekerheidje is dat Ajax niet verliest van Heerenveen, is de kans op een doelpuntrijk duel zo mogelijk nog groter. Van alle affiches (thuis & uit) die minstens dertig keer gespeeld zijn in de Eredivisie vielen gemiddeld gezien nergens zoveel goals als bij ontmoetingen tussen Ajax en sc Heerenveen (4,18 – 234 doelpunten in 56 duels). Vooral in Amsterdam wordt er de laatste tijd lustig op los gescoord als Heerenveen op bezoek komt. In de laatste zes Eredivisie-duels tussen beide ploegen in de Johan Cruijff ArenA vielen 36 doelpunten (26 Ajax, 10 Heerenveen), een gemiddelde van zes goals per wedstrijd.

Denk jij dat beide teams er wederom een waar voetbalfeest van gaan maken in de Johan Cruijff ArenA? Bekijk dan hier de quotering voor minstens zes goals.

Als er iemand is van wie je mag verwachten dat hij zaterdag het net gaat vinden, is het wel Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. De Serviër noteerde in zijn voorgaande twaalf competitieduels met sc Heerenveen liefst elf treffers, minstens drie meer dan hij er tegen elke andere ploeg in de Eredivisie maakte. In dienst van Ajax heeft hij zelfs in alle vier de competitiewedstrijden tegen sc Heerenveen gescoord (zes goals totaal). Dat zijn doelpuntendrift tegen de Friezen historisch gezien bijzonder is blijkt wel uit het feit dat alleen Dirk Kuyt (12) in Eredivisieverband vaker heeft gescoord tegen sc Heerenveen dan Tadic (11).

Denk jij dat Dusan Tadic het record van Dirk Kuyt gaat evenaren of verbeteren? Bekijk hier de quoteringen voor één of meerdere doelpunten van Tadic.

Let op: speel bewust, 18+