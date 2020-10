FC Groningen maakt namen bekend van vier coronagevallen

FC Groningen heeft donderdag melding gemaakt van vier coronabesmettingen rond de A-selectie. De club brengt naar buiten dat keeper Jan de Boer, assistent-trainer Adrie Poldervaart, hoofd performance Wouter Frencken en clubarts Reinoud Brouwer positief zijn getest op het coronavirus.

Het viertal heeft geen klachten en verblijft momenteel volgens de protocollen in thuisquarantaine. “FC Groningen had afgelopen dinsdag preventief een extra test ingepland, nadat de eerste selectie een paar dagen vrijaf had gekregen in verband met de interlandperiode”, zo meldt de club via de officiële kanalen. “Hoewel er geen klachten waren, kregen toch vier mensen op woensdag een positieve uitslag te horen.”

Vrijdag staat er een nieuwe testronde op het programma voor de spelers, staf en medewerkers die zich direct rondom het eerste elftal van FC Groningen begeven. De uitslagen van deze testronde worden op zaterdag verwacht. Zondag hervat het team van trainer Danny Buijs de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Het duel begint om 16.45 uur.