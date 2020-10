Koeman maakt grote indruk: ‘Messi zei dat ze in goede handen waren’

Ronald Koeman maakt een zeer goede indruk bij Barcelona. Zowel Sport als Mundo Deportivo meldt donderdag dat de werkwijze van de Nederlandse trainer zeer wordt gewaardeerd door de spelers van de Catalaanse grootmacht. Met name de heldere communicatie en intensievere trainingssessies van Koeman worden op prijs gesteld, zo klinkt het.

"Koeman heeft iedereen overtuigd in zijn eerste weken bij Barcelona", begint Sport. "De coach heeft een goede fundering gelegd en heeft meteen gesproken met de topspelers, met als eerste speler Lionel Messi. De Nederlander deelde de ideeën van zijn project met Messi. Een wederopbouw met als basis harder werken, een betere fysieke gesteldheid bewerkstelligen bij de selectie en een ander tactisch plan hanteren. Messi kreeg een goede indruk van Koeman, maar benadrukte destijds wel dat hij nog steeds wilde vertrekken vanwege het bestuur en voorzitter Josep Maria Bartomeu."

Koeman niet tevreden over Frenkie de Jong: 'Dat heb ik hem verteld'

"In de daaropvolgende dagen sprak Messi met enkele ploeggenoten. Hij vertelde hen dat hij geloofde dat ze met Koeman in goede handen waren. Hij zag voor zichzelf nog altijd geen plek in het project, maar begreep dat de inbreng van Koeman de huidige selectie goed zou doen. (...) Koeman sprak daarna met enkele andere spelers: Sergio Busquets, Philippe Coutinho en Antoine Griezmann. Vanaf de eerste oefensessie maakte hij aan de hele groep duidelijk dat hij een 'hard trainingsregime' zou hanteren. Koeman heeft ook altijd één-op-één met spelers gesproken en in duidelijke bewoordingen uitgelegd wat de bedoeling is. Hij wil geen beste vrienden met de spelers worden. Hij wil gewoon zijn boodschap zelf duidelijk overbrengen, zonder tussenpersonen, zodat er geen misverstanden zouden ontstaan."

"Koeman pakte publiekelijk, maar ook intern, Frenkie de Jong en Antoine Griezmann aan na de wedstrijd tegen Sevilla (1-1). Beiden hebben de boodschap begrepen en willen verbeteren. Een heldere speech binnen en buiten de kleedkamer van Koeman die geaccepteerd wordt. (...) Naast de sterren heeft hij ook gesproken met de talenten. Koeman was duidelijk in zijn intenties met Riqui Puig en Carles Aleñá. Beiden zagen in dat ze respectvol behandeld zouden worden door Koeman als ze bij Barcelona zouden blijven."

Mundo Deportivo deelt grofweg dezelfde analyse over Koeman. De Catalaanse sportkrant voegt toe dat er met de komst van Koeman afscheid is genomen van de gezapige trainingen en dat er vaker en met veel meer intensiteit wordt getraind dan onder Quique Sétien. Ook de warming-up is langer en intensiever geworden bij Barcelona. Daarnaast wil Koeman dat spelers een uur voor de training aanwezig zijn om bijvoorbeeld met elkaar te ontbijten of met elkaar te sparren over de speelwijze, individueel of als groep."

"De Nederlander deinst niet terug voor moeilijke situaties of moeilijke vragen van journalisten. Hij komt af en toe hard over met zijn teksten, maar dat is wat het team en de club nu juist nodig hebben. In journalistiek opzicht is het ook wel prettig dat er niet om de hete brei wordt heen gedraaid. De spelers weten wat Koeman van hen verlangt, hij heeft dit soms ook publiekelijk gemeld. Zijn manier van communiceren dwingt respect af in de kleedkamer, maar ook op de burelen van Barcelona."