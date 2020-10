Hakim Ziyech staat komend weekend voor Premier League-debuut

Hakim Ziyech staat voor zijn officiële debuut bij Chelsea. De Marokkaans international is hersteld van zijn knieblessure en wordt volgens Engelse media door manager Frank Lampard opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel van zaterdag met Southampton. De ex-Ajacied zal moeten hopen op een invalbeurt, daar het nog te vroeg lijkt voor een basisplaats in het shirt van the Blues.

Ziyech raakte in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd. De aankoop van maximaal 44 miljoen euro liep de kwetsuur op in een oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Hij werkte wekenlang aan zijn herstel en traint inmiddels volledig met de Chelsea-selectie mee. De afgelopen interlandperiode maakte hij zijn rentree al bij de nationale ploeg van Marokko. Ziyech kwam in de oefeninterland tussen Marokko en Senegal (3-1 winst) als vervanger van Oussama Tannane binnen de lijnen en gaf vervolgens een assist op Youssef El-Arabi.

Hakim Ziyech krijgt ALLE credits na zijn prachtige assist op Youssef El Arabi! ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 9 oktober 2020

De oefenwedstrijd tegen DR Congo (1-1) van afgelopen dinsdag ontbrak Ziyech, daar hij zondag het trainingskamp had verlaten om terug te keren naar Londen. “Hakim Ziyech heeft het trainingskamp verlaten om in Engeland zijn medische programma voort te kunnen zetten, zoals de medische staf van Marokko en Chelsea in een eerder stadium waren overeengekomen”, zo klonk het communiqué van de Marokkaanse voetbalbond.

Volgens The Athletic is behalve Ziyech ook Ben Chilwell inzetbaar bij Chelsea. De linksback haakte afgelopen week met een voetblessure af bij de Engelse nationale ploeg. Hij is fit genoeg om zaterdag thuis tegen Southampton (16.00 uur) in actie te komen. Voor de geblesseerde doelman Edouard Mendy komt de wedstrijd tegen the Saints nog te vroeg. Chelsea ging de interlandperiode in met een 4-0 overwinning op Crystal Palace. Het team van Lampard is met zeven punten uit vier wedstrijden terug te vinden op de zevende plaats op de Premier League-ranglijst.