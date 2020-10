‘Kramer ontsnapt aan brute overval met peperduur horloge als doelwit’

Michiel Kramer is mogelijk ontsnapt aan een overval, zo meldt RTV Rijnmond. Het regionale medium geeft aan dat de mannen die in april René van der Gijp probeerden te overvallen mogelijk plannen hadden om Michiel Kramer te beroven. Net als bij de analist van Veronica Inside zou het bij de spits van ADO Den Haag om onder meer een Rolex-horloge gaan.

Een 21-jarige man uit Ridderkerk staat terecht voor de mislukte overval op Van der Gijp. De verdachte was de chauffeur die de overvallers van en naar de woning van de oud-voetballer in Dordrecht vervoerde. Het trio wachtte Van der Gijp op na een uitzending van Veronica Inside. Het drietal sloeg met hamers op de auto van de analyticus, maar vanwege het veiligheidsglas waren er alleen sprake van barsten in de ruiten en deuren. Van der Gijp kon ontsnappen door snel weg te rijden. De chauffeur is dus gepakt, maar de andere twee personen zijn nog spoorloos.

De 21-jarige verdachte claimt dat hij de mannen alleen heeft vervoerd en niet wist dat het om Van der Gijp ging. De man heeft bovendien verteld in Barendrecht te hebben rondgereden bij de woning van Kramer. De verdachte ontkent dat er concrete plannen waren om de spits te beroven, maar een getuige heeft dat wel aangegeven, aldus RTV Rijnmond. Het Rolex-horloge van Kramer zou 30.000 euro waard zijn. De verdachte stelt dat hij bij de overval van Van der Gijp tien tot twintig procent van de buit zou hebben gekregen. De man weigert de namen te noemen van zijn compagnons. Hij zou de anderen 'vaag' kennen uit Ridderkerk.

Hij was naar eigen zeggen op straat benaderd om als chauffeur te dienen. Dat heeft hij ook bij een inbraak in Krimpen aan den IJssel in mei gedaan; ook daar werd niets buitgemaakt. Het is onduidelijk of de verdachte in deze zaak connecties heeft met de zogenaamde Rolex-bende. Deze bende was tussen 2016 en 2019 actief en dankt zijn naam aan het feit dat er in die drie jaar tien Rolex-horloges met grof geweld werden geroofd. Ook verschillende profvoetballers werden als doelwit beschouwd door de bende, zoals Dusan Tadic, Steven Bergwijn, Luuk de Jong, Siem de Jong en Adam Maher.