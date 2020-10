Italiaanse media zien grote uitblinker bij Oranje: ‘Gewoon fantastisch’

Nederland wist woensdag een punt over te houden aan de Nations League-confrontatie met Italië: 1-1. De formatie van bondscoach Frank de Boer kwam na kwartier spelen op achterstand door een goal van Lorenzo Pellegrini, maar tien minuten later maakte Donny van de Beek alweer de gelijkmaker. De Italiaanse kranten tonen zich donderdag positief verrast door het spel van Oranje en hebben complimenten in huis voor onder anderen De Boer en Frenkie de Jong.

"Nog nooit heeft een ploeg ons zo verpletterd als Nederland sinds we dit Italië zijn", schrijft La Gazzetta dello Sport. De roze sportkrant stelt dat Oranje heel anders voor de dag kwam ten opzichte van de vorige ontmoeting in september in de Johan Cruijff ArenA (0-1). "Pellegrini brak de ban en Van de Beek bracht de ploegen in evenwicht na een actie van Frenkie de Jong, gewoon een fantastische speler."

De man van de wedstrijd was niet Stefan de Vrij of Frenkie de Jong

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

Corriere dello Sport, dat een 7,5 uitdeelt aan De Jong, is eveneens lovend over de middenvelder. "Nederland paste zijn formatie aan, maar slaagde er toch in om vast te houden aan de 'geometrie' (patronen, red.) van Frenkie de Jong. Hij is de grote spelmaker, het complete spel van Nederland begint bij hem. Ook de 1-1 werd door hem ingeleid. Hij danst met de bal en liet Italië op zijn ritme dansen. Pure voetbalintelligentie."

Rai Sport zag dat De Jong verdeelde en heerste en ook Calciomercato meent dat de middenvelder van Barcelona het tempo dicteerde. Laatstgenoemde medium deelt een 7 uit aan De Jong. Ook Jasper Cillessen, Van de Beek en Memphis Depay krijgen hoge cijfers in de Italiaanse pers. Hans Hateboer wordt gezien als de slechtste speler aan de kant van Oranje. De back van Atalanta krijgt in meerdere kranten een lichte onvoldoende.

De Italiaanse pers is daarnaast lovend over De Boer, die koos voor een 5-3-2 formatie. "Hij verraste zijn Italiaanse collega Roberto Mancini als een kameleon", schrijft Tuttosport bijvoorbeeld. Ook la Repubblica zag dat de ingreep van De Boer goed uitpakte. "Dit keer domineerde Italië niet dankzij de intuïtieve keuze van De Boer. Hij zorgde voor veel zenuwen in het Italiaanse kamp."